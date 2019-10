Im Wahlkampf war der Klimaschutz bei allen Parteien das dominierende Thema. Der Nationalrat rief gerade den Klimanotstand aus. Tausende Jugendliche gingen – besorgt um ihre Zukunft – für das Klima auf die Straße. Das Thema ist präsenter denn je. In Niederösterreich fiel der Startschuss zur Klimawende schon mit der Entscheidung gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf, ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf überzeugt. Nun sollen drei weitere Schritte in diese Richtung gesetzt werden.

Verbündete sind dabei die Gemeinden. 76 Prozent aller Niederösterreicher leben momentan in einer Klimabündnis-Gemeinde. Insgesamt gibt es davon 365 in Niederösterreich - und damit mehr als in jedem anderen Bundesland. Außerdem sind auch Kindergärten, Schulen oder etwa zwei Pfarren Niederösterreichs Teil des Klimabündnisses. Trotzdem sollen es, wenn es nach Stephan Pernkopf, Klimabündnis-Österreich-Geschäftsführer Geschäftsführer Markus Hafner-Auinger und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, noch mehr werden.

Anreiz: Umweltressort übernimmt die Hälfte des Mitgliedsbeitrags

Als ersten Schritt will man, so Pernkopf, in den kommenden Jahren rund 135 weitere Gemeinden ins (Klimabündnis-)Boot holen. Um weitere zum Beitritt zu motivieren, soll es eine Sonderunterstützung geben. „Als Anreiz übernimmt das Umweltressort die Hälfte des Mitgliedsbeitrages für das erste Jahr, wenn noch heuer ein Beitrittsgesuch im Gemeinderat gefasst wird“, hob Pernkopf hervor.

Als zweiten Schritt kündigt das Land weitere Unterstützung für die Energiespar-Gemeinden an. 1.100 Projekte wurden hier schon in Niederösterreich umgesetzt. Darunter fallen Förderungen für Photovoltaikanlagen und Biomasseanlagen sowie an die Unterstützungen von Elektroautos für den Bauhof.

Der dritte Schritt, der die Klimawende im blau-gelben Bundesland voranbringen soll, geht mit der kürzlich im Parlament beschlossenen Ökostromnovelle einher. Dadurch sei es gelungen, 540 Millionen Euro für den Ökostromausbau in ganz Österreich bereitzustellen. Einen großen Teil von diesem Geld will Pernkopf nach Niederösterreich holen: „200 Millionen wollen wir für Niederösterreich flüssig machen, das soll erneuerbare Energie für 250.000 Haushalte bringen“, meinte er.

Dass das Klimabündnis in den einzelnen Gemeinden angekommen ist, ist Gemeindebund-Präsident Riedl überzeugt: „Die Gemeinden sind sich ihrer Verantwortung bewusst.“