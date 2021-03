Offener Brief: Sozialpartner kritisieren Ost-Lockdown .

Die Corona-Maßnahmen für Ost-Österreich sind von Niederösterreichs Sozialpartnern kritisiert worden. In einem offenen Brief an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) befanden Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, Gewerkschaftsbund und Wirtschaftskammer die geplanten Vorschriften für "zum großen Teil" nicht umsetzbar.