Experten fordern flächendeckenden Ernährungsunterricht an Schulen

Immer wieder wird in der Politik ein nachhaltiges Ernährungssystem, die Reduktion von Lebensmittelverschwendung sowie eine Entlastung des Gesundheitssystems gefordert und angekündigt. Doch dazu fehlen bis heute die konkreten Maßnahmen. Vor allem an Österreichs Schulen mangelt es laut einem Zusammenschluss von österreichischen Ernährungsexpertinnen und -experten an einem flächendeckenden Ernährungsunterricht. Wie man in Zukunft an das Problem herantreten könnte, hat das „f.eh“ (forum. ernährung heute) im Zuge von sechs Runden Tischen mit Vertreterinnen und Vertretern aus 13 Organisationen sowie der Schulpraxis diskutiert.

Als Ergebnis wurden neun Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ernährungs- und Verbraucherbildung formuliert, die an die Bundespolitik adressiert werden. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten Jürgen König vom Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien, f.eh-Geschäftsführerin Marlies Gruber und Theres Rathmanner, Initiatorin des ernährungsökologisch ausgerichteten Bildungsprojekts „Schule des Essens“, die neun Empfehlungen.

Jürgen König, Marlies Gruber und Theres Rathmanner präsentierten zusammen neun Empfehlungen die Expertinnen und Experten zusammengetragen hatten. Foto: forum.ernährung heute

Verpflichtender Ernährungsunterricht an Schulen gefordert

„Bisher hatte es eher etwas mit Glück zu tun, in einer Familie aufzuwachsen, die Wert darauf legt, gesund zu kochen und seinen Kindern diese Werte auch weitergibt“, wurde im Zuge der Pressekonferenz betont. Damit soll nun Schluss sein. Die Expertinnen und Experten des Runden Tisches fordern nämlich einen verpflichtenden Ernährungsunterricht in der Unterstufe. Zur Vermittlung des nötigen theoretischen Wissens sowie anderer praktischer Kompetenzen empfehlen sie, eine Ernährungs- und Verbraucherbildung verpflichtend als fachspezifischen Unterricht in der gesamten Sekundarstufe I (MS und AHS) einzuführen.

„Das ermöglicht, fachtheoretische mit fachpraktischen Inhalten zu verknüpfen, wie das die Rahmenkonzepte zur Ernährungsbildung im D-A-CH-Raum sowie der neue Lehrplan Ernährung und Haushalt vorsehen. Es gibt allen Kindern und Jugendlichen unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund die Chance, Ernährungskompetenz zu erwerben“, betont Jürgen König vom Department für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. Damit erreiche man spürbare Effekte für das Ernährungs- und Gesundheitssystem.

Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden

Theres Rathammer betont außerdem die Wichtigkeit von außercurricularen Angeboten und einem Unterricht außerhalb des Klassenzimmers, die regelmäßig stattfinden sollten: „Kochen, Essen und Genuss sprechen alle Sinne an, zudem braucht es das Wissen über die Herstellung von Lebensmitteln, um Wertschätzung zu erreichen. Das lässt sich in Schulgärten und -küchen sowie bei Exkursionen zu Bauernhöfen und Betrieben besser vermitteln. Auch ganztägige Schulformen bieten enormes Potenzial für solche Aktivitäten.“

Allerdings stellt sie entgegen, dass ohne ausreichend Bewegung, kein gesunder Lebensstil möglich sei. Dazu brauche es jedoch" „fundierte, objektive, didaktisch zeitgemäß aufbereitete Materialien für den Fachunterricht und den fächerübergreifenden Unterricht sowie eine intensivere und ganzheitliche Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pädagoginnen und Pädagogen der Elementar-, Primar- und Sekundarstufe sowie im Bereich der Freizeitgestaltung“. Die Expertinnen und Experten empfehlen zudem eine adäquate Ausstattung der Schulen nach den vorliegenden Möglichkeiten mit Küchen, Gärten und Praxisräumen.

Teilnehmende Organisationen des Runden Tisches