Pflege: Hilfswerk NÖ will ab 2023 die 4-Tage-Woche einführen

In Niederösterreich werden bis zum Jahr 2030 9.500 neue Pflegekräfte gebraucht, wie aus Berechnungen des Landes hervorgeht. Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks NÖ, begrüßt die Pflegereform, aber möchte darüber hinaus noch eigene Maßnahmen setzen, um mehr Leute für den Pflegeberuf zu begeistern. Das Hilfswerk Niederösterreich beschäftigt 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege.

Michaela Hinterholzer (Hilfswerk Niederösterreich) und Erich Werndl (Kantar Markt- und Meinungsforschung) präsentieren eine gemeinsame Kundenzufriedenheitsstudie. Foto: © Hilfswerk Niederösterreich

Personalmangel durch Arbeitszeitverkürzung entgegenwirken

Der Hauptgrund, warum viele Hilfswerk-Pflegekräfte die Branche verlassen, seien die unregelmäßigen Dienstpläne. “Ab 2023 wollen wir eine 4-Tage-Woche einführen, bei 32 Stunden in der Woche, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Freizeit noch besser planen können”, sagt Michaela Hinterholzer. Um das zu stemmen, müsse man sich auf die Kernaufgaben im Bereich der mobilen Pflege konzentrieren.

Eine 4-Tage-Woche alleine reiche nicht aus, um den Personalmangel zu bekämpfen. Die Hilfswerk-Präsidentin sieht es notwendig, vermehrt in die Pflege-Ausbildung zu investieren, um auch Quer- und Wiedereinsteiger in die Pflege zu holen. Die Entlohnung muss auch stimmen, bei den laufenden Kollektivverhandlungen wird es “einen guten Abschluss geben müssen”, so Michaela Hinterholzer.

Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden wichtig

“Es ist extrem schwierig den Spagat zu schaffen: Gleichzeitig Kundenanforderungen gerecht zu werden und das Personal nicht zu überfordern”, sagt Michaela Hinterholzer. Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden der mobilen Pflege hängt stark mit den Leistungen des Personals zusammen. In einer aktuellen Kundenzufriedenheitsstudie des Hilfswerk NÖ und des Marktforschungsinstituts Kantar gaben die Befragten an, dass ihnen in der mobilen Pflege, freundliche, kompetente und vertrauenswürdige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig sind. 67 % der befragten Hilfswerk-Kundinnen und Kunden sind mit den Pflegekräften sehr zufrieden.