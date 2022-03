St. Pölten soll zu führender Region in der EU werden

Seit 1986 ist St. Pölten Niederösterreichs Landeshauptstadt. Schon in den gut 35 Jahren hat sich die Traisen-Stadt massiv zum Positiven verändert. Jetzt soll die Landeshauptstadt und der gesamte Zentralraum zu einer der führenden Regionen Europas werden. Das Zielbild ist St. Pölten zu einer „Leading Second City“ zu formen. So bezeichnet man Lebens- und Wirtschaftsräume der Zukunft, die in der Nähe von Metropolen wie Wien entstehen.

Eines der besten Beispiele dafür ist Potsdam. Die Hauptstadt des deutschen Bundeslandes Brandenburg hat sich mit ihrer Nähe zu Berlin enorm entwickelt.

Geht es nach Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler, soll Niederösterreichs Landeshauptstadt in den nächsten Jahrzehnten eine ebenso prosperierende Entwicklung nehmen. „Wir wollen St. Pölten und das Umland zur Modellregion entwickeln“, erklärte Mikl-Leitner. Mit der Nähe zu Wien, aber auch zur Wachau oder den Voralpen seien die Voraussetzungen optimal. Ausgangsbasis dafür ist die gute Zusammenarbeit des ÖVP regierten Landes NÖ und der roten Landeshauptstadt St. Pölten.

Der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sowie der St. Pöltner Unternehmer und Masterplaner Josef Wildburger präsentierten das Projekt „stp*25/50“ – der Masterplan für die Landeshauptstadt St. Pölten und ihre Region. Foto: Fahrnberger

Bürgermeister Matthias Stadler sieht alle Chancen, St. Pölten ein internationales Profil zu verpassen. „Wo es um die Verbindung von Lebensqualität mit Innovation und Arbeitsplätzen geht, scheuen wir weder den Vergleich noch den Austausch mit den Besten in Europa.“ Um das zu erreichen, will er die Ziele punktgenau verfolgen, stets evaluieren, am Ball bleiben und auf Fachleute hören.

Über 100 Expertinnen und Experten aus Stadt und Land haben die Landes-Strategien, Magistratsplanungen und Bürgerbeteiligung zu einem großen Ganzen zusammengefügt. Im Zentrum des Masterplans mit dem Namen „stp*25/50“ stehen vier Säulen wie Klimafitness und Energiesicherheit, Bildung und Kultur, persönliche und soziale Gesundheit sowie die Wirtschaftskraft am Standort.

Leitlinien sind fix, der Masterplan das Werkzeug

„Voraussetzung dafür ist auch das Bewusstsein zu den Dingen der Zukunft“, sieht Josef Wildburger, der leitende Masterplaner, auch die Bürger in dem Prozess gefordert. Die Leitlinien seien vorgegeben. Der Masterplan verstehe sich aber als „lebendes Werkzeug“, das fundierte strategische Ziele bis 2050 setzt und zeitnahe Entwicklungen laufend einbindet. „Das Ziel ist ganz klar, dass etwas Verbindliches herauskommen soll“, betont Wildburger. Erste konkrete Projekte sind der Kunst- und Kulturschwerpunkt als Kulturhauptstadt 2024, der neue Europaplatz oder die Erweiterung der Landeshauptstadt in Richtung Westen.

Frei nach dem Motto „Stadt und Land, Hand in Hand“ liegt für Mikl-Leitner und Stadler der Fokus klar darauf, die Lebensqualität in der gesamten Region weiter zu verbessern.

Mehr Infos unter www.st-poelten.at/stp25-50