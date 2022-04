Matura startet nächste Woche für 7.400 Jugendliche in NÖ

Werbung

Groß ist zurzeit die Nervosität bei hunderten Jugendlichen. Kurvendiskussionen werden geübt, Textsorten oder Grammatik noch vertieft. Was sie in den letzten acht bzw. fünf Jahren gelernt haben, müssen sie ab Montag, 2. Mai, beweisen: Für 7.400 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich startet dann die Matura. 3.400 davon besuchen eine AHS, rund 4.000 einer BHS.

Den Beginn macht das Unterrichtsfach Latein am Montag, gefolgt von Mathematik am Dienstag, Deutsch am Donnerstag und Englisch am Freitag. Die mündliche Matura müssen die Jugendlichen zu Missfallen vieler Schülerinnen und Schüler heuer wieder verpflichtend absolvieren - ab 13. Juni.

„Die Matura 2022 bringt, wie auch schon der Maturajahrgang 2020 und 2021 ganz besondere Herausforderungen mit sich, die trotzdem professionell vorbereitet wurden“, meinen Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras.