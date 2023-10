434.000 Leserinnen und Leser lesen jede Woche die NÖN

Gelesen wird noch immer. Und zwar - auch - Zeitung. 46,7 Prozent lesen in Niederösterreich jeden Tag Zeitung. Und: 25,7 Prozent lesen in Niederösterreich jede Woche die NÖN. Das hat Österreichs nach wie vor größte Studie in Sachen Mediennutzung, kurz: MA, gerade in ihrem jüngsten, so genannten rollierenden Jahresbericht für 2022/23 veröffentlicht. Und damit Niederösterreichs größte Wochenzeitung auch - wieder - auf Platz unter Niederösterreichs Kaufzeitungen gereiht.

„Wir freuen uns, dass die NÖN ihre Führungsposition in Niederösterreich ausbauen konnte und sehen das auch als Bestätigung für den Weg, den wir in den vergangenen Monaten eingeschlagen haben“, betonen die NÖN-Chefredakteure Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger. Die NÖN sehe in der gedruckten Wochenzeitung, die sich verstärkt auf Hintergrundberichterstattung konzentriere, weiterhin ein Erfolgsmodell. Ergänzt wird dieses Erfolgsmodell seit kurzem durch eine vielfältige und tagesaktuelle Online-Berichterstattung, streichen Lohninger und Fahrnberger hervor.

Die Krone kommt in Niederösterreich laut MA auf 23,6 Prozent, der Kurier auf 9,0, der Standard auf 5,7 und die Presse auf 3,6 Prozent. Österreichweit weist die Media-Analyse 2022/23 der NÖN eine Reichweite von 5,7 Prozent pro Ausgabe aus, in absoluten Zahlen heißt das: 434.000 lesen jede Woche die NÖN.