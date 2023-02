Problem in NÖ-Apotheken: "18 von 20 Antibiotika waren nicht lieferbar"

Werbung

Die Grippe-Saison geht langsam zu Ende. Rezeptfreie Medikamente gegen Schnupfen, Husten und Co. sind in den niederösterreichischen Apotheken deshalb in der Regel auch wieder leichter zu bekommen, sagt NÖ-Apothekerkammer-Präsident Heinz Haberfeld. Was den allgemeinen Medikamenten-Engpass betrifft, gibt der Badener aber keine Entwarnung.

Vor allem bei Antibiotika haben sich die Lieferschwierigkeiten in den vergangenen Wochen nicht entschärft. In seiner eigenen Apotheke in Baden hat Haberfeld zuletzt von 20 Penicillin-Bestellungen 18 nicht bekommen. Schwer erhältlich sind weiterhin auch Mittel gegen sogenannte Superinfektionen bei Babys und Kleinkindern.

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), das für die Überprüfung der Meldungen von Vertriebseinschränkungen zuständig ist, bestätigt den Eindruck des niederösterreichischen Apothekerkammer-Präsidenten: Aktuell sind in Österreich 615 Arzneimittel nicht verfügbar, informiert ein Sprecher.

Sorgen bereiten müsse das Patientinnen und Patienten aber nicht, betont man beim BASG. "Bisher sind noch keine Fälle gemeldet worden, bei denen eine Patientin oder ein Patient aufgrund von Medikamenten-Lieferengpässen zu Schaden gekommen ist. In nahezu allen Fällen standen wirkstoffgleiche Medikamente oder therapeutisch gleichwertige Ersatzpräparate mit gleicher Wirkung zur Verfügung", versichert man bei dem Bundesamt.

Alternativen-Suche bedeutet Zusatzaufwand für Apotheker

In diesem Fall steigt der Aufwand für Apothekerinnen und Apotheker aber erheblich, weiß Haberfeld. Sie müssen dann eine Alternative suchen. In manchen Fällen wird etwa ein stärkeres Antibiotikum verschrieben, aber geringer dosiert. "Oftmals ist dazu eine Rücksprache mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt nötig", erklärt der NÖ-Apothekerkammerpräsident. Außerdem kommen banal scheinende Schwierigkeiten dazu: "Viele Kinder nehmen Medikamente nicht zu sich, wenn sie nicht nach Erdbeere, Kirsche oder ähnlichem schmecken", sagt Haberfeld.

Engpass machte sich wegen hoher Nachfrage heuer besonders bemerkbar

Neues Problem sind die Lieferschwierigkeiten keines. "Sie bestehen seit einigen Jahren", weiß Haberfeld. In diesem Winter haben sie sich aber besonders bemerkbar gemacht. Das liegt daran, dass die Grippe- und Infektionswelle besonders stark ausgefallen ist und die Nachfrage nach Medikamenten damit entsprechend groß war.

Die Gründe für die Lieferschwierigkeiten sind vielfältig, erklärt man beim BASG. Sie reichen von der Auslagerung der Produktion nach Asien über die unterschiedlichen Preise in verschiedenen Ländern bis hin zu Zusammenschlüssen von Pharmaunternehmen, wodurch ein Präparat plötzlich nur mehr von einer Firma hergestellt wird.