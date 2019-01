Die gleiche Hüftprothese wie ihr Ehemann zu bekommen – das schien für eine Niederösterreicherin im Landesklinikum Mistelbach nicht möglich zu sein. Auf Nachfrage wurde ihr mitgeteilt, dass nach einer neuen Ausschreibung durch die NÖ Landeskliniken-Holding ab Jänner ein anderes Hüftprothesen-System von einer anderen Firma verwendet wird.

Dieses aber sei - Nachforschungen der Familie zufolge – veraltet. Außerdem hätten Modelle der Firma Probleme verursacht. Andere Betroffene hätten daher dazu geraten, die Operation in einem anderen Bundesland machen zu lassen, um eine moderne Hüftprothese zu erhalten.

„Es kann nicht sein, dass in Niederösterreich entgegen modernen OP-Techniken ein über 30 Jahre altes Hüftprothesenmodell verwendet wird“, sagt dazu FPÖ-NÖ-Klubobmann Martin Huber. „Patienten flüchten in ein Krankenhaus in einem anderen Bundesland, da dort auf dem neuesten Stand der Technik behandelt wird. Dies schafft eine Zwei-Klassen-Medizin für die niederösterreichischen Patienten“, so Huber, der Aufklärung fordert.

"Das Produkt erfüllt die höchsten Qualitätskriterien"

Die NÖ Landeskliniken-Holding dazu: „Seitens der NÖ Landeskliniken-Holding können wir dem Vorwurf nichts abgewinnen." Zwar sei das genannte Produkt schon länger am Markt, das heiße aber nicht, dass es schlecht sei. "Ganz im Gegenteil – es hat die besten Langzeitwerte und erfüllt gleichzeitig die höchsten Qualitätskriterien.“

Vor dem Vergabeverfahren wurde in Abstimmung mit maßgeblichen Ärzten erarbeitet, welche Kriterien bei einer Prothese erfüllt sein müssen. „Das Vergabeverfahren selbst wurde von mehreren Primarii fachlich mitbegleitet.“

Am Ende entschied man sich unter anderem für zwei Produkte des neuen Lieferanten. Anwender können daraus entscheiden. Wobei bei bis zu 30 Prozent der Prothesen laut NÖ Landeskliniken-Holding auch alle bisher verwendeten Prothesen zum Einsatz kommen können. „Dieses Kontingent ist dafür vorgesehen, dass spezielle Patientenbedürfnisse, Innovationen beziehungsweise Wissenschaft und Forschung auch abseits des Vergabeverfahrens bedient werden können.“