Land macht jungen Ärzten die Arbeit in Niederösterreich schmackhaft

Jedes Jahr hält die niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) einen Informationstag für aktuelle und kürzlich abgeschlossene Absolventinnen und Absolventen des Klinisch-Praktischen Jahres (KPJ) ab. Dabei werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedene Jobaussichten an den NÖ-Landes- und Universitätskliniken dargelegt. Weiters wurden die Grundlagen der Basisausbildung sowie Vorteile der NÖ LGA präsentiert. Beispiele für Vorteile wären die bezahlte Mittagspause, Betriebskindergärten und Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dies soll zu einer Arbeit beziehungsweise einer ärztlichen Ausbildung in der NÖ LGA motivieren. “Alle 27 Standorte der NÖ Landes- und Universitätskliniken bieten eine Vielzahl an verschiedensten Arbeitsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Unsere Häuser freuen sich junge Medizinerinnen und Mediziner für das KPJ willkommen zu heißen und natürlich auch darüber hinaus”, erklärt Konrad Kogler, Vorstand der NÖ LGA.

Das Klinisch-Praktische Jahr müssen alle Medizinstudierenden des Humanmedizinstudiums verpflichtend im sechsten Semester absolvieren. Dies soll dazu beitragen, dass die erlernten Fähigkeiten gefestigt und verfeinert werden. “Denn nur durch die bestmögliche Ausbildung und Förderung des Medizinnachwuchses können wir auch weiterhin in Niederösterreich die beste medizinische und pflegerische Versorgung in unserem Land garantieren”, behauptet der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko anlässlich der Begrüßung der Studierenden beim KPJ-Infotag. Als Dankeschön für die Abolvierung des Klinisch-Praktischen Jahres und für die weitere Ausbildung erhielten die Studierenden ein Littmann-Stethoskope.

Neu ist zudem, dass Studierende seit April 2023 für das Klinisch-Praktische Jahr statt 650 Euro 900 Euro pro Monat erhalten. Das soll langfristig ein weiterer Anreiz sein, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken.