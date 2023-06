Drei neue Primärversorgungseinheiten öffnen Anfang Juli

Am 3. Juli öffnen drei neue Primärversorgungseinheiten (PVE) in Niederösterreich - und zwar in Melk, in Breitenfurt im Wienerwald (Bezirk Mödling) und in Michelhausen im Tullnerfeld (Bezirk Tulln). Damit gibt es in Niederösterreich nun neun PVE. Zwei weitere, in St. Pölten-Nord und in Mauer bei Amstetten (Bezirk Amstetten), sind geplant.

Die PVE sind ein Modell der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS), der Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sowie dem Land Niederösterreich und der Ärztekammer Niederösterreich. Bislang wurden rund 70.000 Menschen in PVE versorgt. Fast alle Ordniationen sind unter der Woche zwölf Stunden täglich (in der Regel von 7 bis 19 Uhr) erreichbar. Nur für das PVE Breitenfurt gibt es vorerst individuelle Öffnungszeiten (Montag: 8 bis 14 Uhr, Dienstag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr).

„Mehr Zeit für Patientinnen und Patienten“

„Wir wollen die beste Gesundheitsversorgung für unsere Landsleute und dazu ist der Ausbau der Gesundheitszentren ein ganz wesentlicher Beitrag. Nun haben wir neun Primärversorgungseinheiten in Niederösterreich, die in den Regionen eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung bieten“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Christoph Luisser, Vorsitzender des NÖGUS (NÖ Gesundheits- und Sozialfonds), meint: „Eine PVE ermöglicht, dass sich die Ärztin oder der Arzt wieder mehr Zeit für seinen Patientinnen und Patienten nehmen kann. Das schafft Vertrauen und verbessert sowohl die Diagnosen als auch die Behandlung. Bei allen Vorteilen, die eine PVE bietet, können zusätzlich finanzielle Ressourcen gespart werden und stehen dadurch für einen noch besseren Ausbau der Gesundheitsversorgung zur Verfügung.“

Umliegende Ordinationen bislang nicht negativ beeinflusst

„Die Menschen erhalten wohnortnah umfassende Gesundheitsdienstleistungen aus einer Hand: Von der ärztlichen Versorgung über therapeutische Unterstützung und Beratung bis hin zur Gesundheitsförderung und Prävention und Sozialberatung“, zählen die Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der ÖGK in Niederösterreich, Norbert Fidler und Robert Leitner, auf.

Harald Schlögel, Präsident der Ärztekammer für NÖ, freut besonders, „dass bisher keine negativen Veränderungen bei den umliegenden Ordinationen festgestellt wurden, was die gute Eingliederung der PVE bestätigt. Wichtig ist mir zu betonen, dass nach wie vor der Großteil der Primärversorgung in allgemeinmedizinischen Einzelordinationen und Gruppenpraxen erfolgt.“

Das sind die drei neuen PVE

PVE Melk

Die Kassen-Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin in der Bahnhofstraße 3 wurde renoviert, modernisiert und ausgebaut. Besondere Schwerpunkte liegen in den Bereichen psychische Gesundheit, Versorgung chronischer Wunden, Geriatrie und Palliativmedizin. Zum erweiterten Team gehören neben Pflege auch Wundmanagement, Diätologie, Psychotherapie, Sozialarbeit, klinische Psychologie und Physiotherapie. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr.

PVE Tullnerfeld

In dem Neubau gleich neben dem Bahnhof Tullnerfeld (Annaweg 1, 3451 Pixendorf) wird ein mehrgleisiger, multiprofessioneller Ordinationsbetrieb geführt: Neben Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin stehen auch Fachkräfte aus den Gesundheitsberufen Physiotherapie Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Klinische Psychologie, Diätologie und eine Hebamme zur Verfügung. Außerdem wird der Bereich Sozialarbeit abgedeckt. Auf ärztlicher Seite liegt der Fokus einerseits auf dem „Hausarzt-System“ für planbare Konsultationen mit kontinuierlicher Behandlung durch dieselbe Ärztin bzw. denselben Arzt. Andererseits wird für das „Ambulanz-System“ jeden Tag ein ausreichendes Kontingent an Terminen für ungeplante Konsultationen (akute Erkrankungen, Verletzungen, Notfälle) reserviert. Ab Oktober ist zudem eine kinderkassenärztliche Versorgung am Standort vorgesehen. Geöffnet ist von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr.

PVE Breitenfurt

Mit Schwerpunktsetzung auf Akutversorgung, Digitalisierung, langen Öffnungszeiten und einem umfangreichen Leistungsspektrum will das PVE-Team Breitenfurt in der Hauptstraße 111 die Versorgung der Patientinnen und Patienten sukzessive ausbauen. Für die Startphase besteht das erweiterte Team aus den Berufsgruppen Hebamme und Physiotherapie. Nach dem Umzug in den zu errichtenden Neubau wird das erweiterte Team um die Gesundheitsberufe Wundmanagement, Diätologie, Ergotherapie sowie ein Case-Care-Management und Sozialarbeit ergänzt. Dann sollen auch die in der Startphase an Montagen reduzierten Ordinationszeiten von 8 bis 14 Uhr auf die ansonsten an Wochentagen gültige Erreichbarkeit von 8 bis 20 Uhr erweitert werden.