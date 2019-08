26.08.2019 – Medizin-Studium Mikl-Leitner will Medizin-Studienplätze verdoppeln

Schon vor zwei Wochen forderte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im NÖN-Interview eine Aufstockung der Medizin-Studienplätze. Konkreter war nun die Rede von einer Verdopplung der Plätze.

Verwundert zeigt sich darüber Harald Mayer, Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer und Bundeskurienobmann der angestellten Ärzte. Zwar würde ihre Rechnung möglicherweise aufgehen. Denn: „Bei einer doppelt so hohen Studienplatzzahl steigt natürlich trotz hohem Dropout die absolute Zahl der Absolventen, die in Österreich bleibt.“ Aber: Wirtschaftlich betrachtet sei das laut Mayer „absurd“. „Warum soll Österreich doppelt so viel Geld in das Medizin-Studium investieren, wenn ein großer Teil der Absolventen hier nicht tätig ist?“ Der Knackpunkt sei nicht die Zahl der Absolventen, sondern „dass der Staat sich Medizinstudierende leistet, die dann nicht im österreichischen Gesundheitssystem als Ärzte tätig sind.“

Um Ärzte im Land zu halten, ginge es vielmehr um die Qualität der Ausbildung, dass Spitälern den Ärzten die nötige Zeit geben müssten, um Ärzte in Ausbildung korrekt betreuen und Wissen weitergeben zu können. „Außerdem muss das Angebot vorhanden sein, dass jeder zeitnah einen Ausbildungsplatz erhält“, so Mayer. Und: Es brauche Arbeitsmodelle, die einerseits eine hochwertige Ausbildung, andererseits auch Arbeitszeiten ermöglichen, unter denen das Privatleben nicht leide. „Wir befinden uns in einem Wettbewerb, insbesondere mit dem deutschsprachigen Ausland. Unser Angebot für Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung muss mithalten können“, so Mayer. Vor kurzem habe man sich auf die Möglichkeit, dass Ärzte Ärzte anstellen können, geeinigt.