Pernkopf fordert mehr Ausbildungsplätze und Anerkennung von Praxis

Werbung

Tausende junge Menschen melden sich jährlich für den MedAT an, den Aufnahmetest für ein Medizinstudium an einer öffentlichen Universität in Österreich. Die Kriterien und Inhalte des MedAT werden immer wieder debattiert. Zuletzt forderte der Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und Primar im LKH Hochsteiermark (Leoben) Reinhold Kerbl ein verpflichtendes einjähriges Pflegepraktikum anstelle des Aufnahmetests.

Sein Vorschlag fand keine Zustimmung, aber das Bildungsministerium bestätigt, bei der Überarbeitung des MedAT auf die sozialen Kompetenzen zu achten. Ab 2023 soll der Testblock zu den sozialen und emotionalen Fähigkeiten erweitert werden. Das Bildungsministerium hofft, die Ergebnisse dazu in den nächsten Wochen zu präsentieren. Der Aufnahmetest wird grundsätzlich jedes Jahr angepasst.

Forderungen nach mehr Studienplätzen und Anerkennung von Praxiserfahrung auf Landesebene

Auf Landesebene fordert Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), dass die Studienplätze für Medizin aufgestockt werden. Es brauche mehr Ausbildungsplätze, um mehr Leute in die Gesundheitsberufe zu holen und so dem Ärztemangel entgegenzuwirken, so Pernkopf. Außerdem sei es notwendig, einschlägige Praxiserfahrung der Studienplatz-Bewerberinnen und Bewerber zu beachten. “Wer Rettungsdienst verrichtet oder gar schon Notfallsanitäter ist, soll einen klaren Startvorteil und automatische Pluspunkte im Aufnahmeverfahren haben. Das hilft uns doppelt und dreifach: Mehr Anreiz für den Rettungsdienst, mehr Praxiserfahrung für die angehenden Ärztinnen und Ärzte und schlussendlich bessere Versorgung gerade im ländlichen Raum”, erläutert Pernkopf.

Der niederösterreichische Rotkreuz-Präsident Josef Schmoll begrüßt diesen Vorschlag: „Wir haben hunderte und tausende freiwillige und berufliche junge Sanitäterinnen und Sanitäter. Sie haben bereits medizinische Vorkenntnisse im Zuge der Ausbildung als Rettungs- bzw. Notfallsanitäter, beweisen einen großartigen Einsatz in schwierigen Lebenssituationen und Empathie im Umgang mit Patientinnen und Patienten. Es wäre nur logisch, wenn das auch im Aufnahmeverfahren zum Medizinstudium honoriert und berücksichtigt wird.“

Den Aufnahmetest für das Medizinstudium gibt es seit 2013. Die 1.850 Studienplätze an den öffentlichen Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck und Linz gehen an die Bewerberinnen und Bewerber mit den besten Testergebnissen. Im MedAT werden Oberstufenwissen aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, Lesekompetenz und Textverständnis, kognitive Fähigkeiten und soziale und emotionale Kompetenzen abgeprüft.