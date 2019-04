Die Initiative "Jugend Innovativ" wird im Auftrag der Bundesministerien für "Digitalisierung und Wirtschaftsstandort" sowie "Bildung, Wissenschaft und Forschung" von der Austria Wirtschaftsservice GmbH abgewickelt, von der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative sowie der Innovationsstiftung für Bildung unterstützt. Insgesamt wurden aus Niederösterreich 74 Projekte, aus Wien 85 und von Auslandsschulen elf Projekte eingereicht. Eine Jury entschied, welche es in den jeweiligen Kategorien ins Österreich-Finale schaffen, das im Juni in Wien über die Bühne gehen wird. Am Freitagnachmittag wurden in der HTL Mödling insgesamt 13 Finaltickets für Wiener, NÖ- und Auslandsschule vergeben. Gleich siebenmal jubelten blau-gelbe Schulen.

HTL Mistelbach: Kategorie Engineering II: "LIS - Lernsteigerung im Schlaf

Schule"

HLUW Yspertal: Kategorie Science: "Mikroplastik vor unserer Tür"

HTL Mödling: Kategorie Young Entrepreneurs: "Flamoos Junior Company - Biologischer Luftreiniger für Innenräume

Schule"



HTL Mödling: Kategorie Sonderpreis Sustainability: "Smart Street - Nachhaltige Umgestaltung des Kaiser Franz Josef Ringes in Baden"



HTL Mödling:

Kategorie: Sonderpreis Sustainability: "Wind Energy Booster"

LBS Theresienfeld: Kategorie Sonderpreis Digital Education: "Lucky 7 - Die 7 Säulen des Lebens

Schule"

HTBLuVA Waidhofen/Ybbs: Kategorie Sonderpreis Digital Education: "WEAR - Werkstättenunterricht mit Augmented Reality"

Und für die HTL Mödling gab's vierfachen Grund zum Feiern: Neben den drei Final-Tickets freute sich Direktor Harald Hrdlicka auch über die Auszeichnung "Innovativste Schule 2019".