Poysdorf, Groß-Enzersdorf, aber auch Hernals und Sechshaus auf dem heutigen Wiener Stadtgebiet – das waren vier der 18 Bezirke, die unter Kaiser Franz Joseph 1868 das niederösterreichische Territorium bildeten. Die Städte Gmünd, Melk, Mödling, Gänserndorf und Tulln wurden hingegen erst später zu Bezirkshauptstädten.

Die Gliederung des Landes in Bezirke war eine Folge des Revolutionsjahres 1848, das das Ende der Grundherrschaft und die Einführung der Gewaltentrennung mit sich brachte. Der erste Versuch der Schaffung von Bezirkshauptmannschaften 1849 wurde aber bereits zwei Jahre später wieder aufgehoben.

1868 war es dann aber so weit: Niederösterreich wurde in 18 Bezirke gegliedert. Konzipiert waren die Bezirkshauptmannschaften damals als Bundesbehörden, die nicht nur für Sanitätsrecht, Ackerbau, Unterricht, Handel, Sicherheit und Landesverteidigung zuständig waren, sondern auch für die Einhebung von Steuern – die Finanzämter wurden erst 1918 geschaffen.

Heute sind die Bezirkshauptmannschaften sowohl als Bundesbehörde als auch als Landesbehörde tätig. Organisatorisch sind sie mit ihren Mitarbeitern dem Land zugeordnet.

Bezirksstadt eine Tagesreise entfernt

Der Sitz der Bezirkshauptmannschaft sollte in einer Tagesfahrt erreichbar sein, das Verwaltungsgebiet 60.000 bis 80.000 Einwohner umfassen. Würde man diesen Maßstab heute anlegen, bestünde Niederösterreich aus deutlich weniger als den nunmehr 20 Bezirken – kleine Bezirke wie Lilienfeld, Waidhofen/Thaya oder Horn müssten mit anderen fusionieren.

Nach der Auflösung von Wien-Umgebung sieht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aber keinen Bedarf für weitere Bezirksfusionen (siehe Interview). Auch Bezirkshauptleute-Vorsitzender Josef Kronister, selbst Bezirkschef von St. Pölten-Land, sieht keinen Änderungsbedarf: „Die Bezirkshauptmannschaften sind Serviceeinrichtungen, die zugleich garantieren, dass der Rechtsstaat eingehalten und die Ordnung aufrecht erhalten wird. Das heißt, dass sie flächendeckend agieren müssen.“

Würde man beispielsweise die Bezirkshauptmannschaft in Lilienfeld schließen, müssten in der ohnehin bereits großen Behörde in St. Pölten die Kapazitäten aufgestockt werden. Der Einsparungseffekt wäre minimal, wie auch die Fusionen in der Steiermark gezeigt hätten. Abgesehen davon seien die Bezirksbehörden regionalpolitisch gerade in dünn besiedelten Regionen ein wichtiger Faktor. „Besser ist es, die Aufgaben zu bündeln“, betont Kronister. Und das passiert in Niederösterreich bereits heute.

Ein anderes ehemals heißes Thema scheint heute auch ausdiskutiert – die Integration der Statutarstädte St. Pölten, Krems, Wr. Neustadt und Waidhofen/Ybbs in die umliegenden Bezirke. Statutarstädte sind sowohl Gemeindebehörde als auch Bezirksbehörde, der Bürgermeister ist zugleich Bezirkshauptmann. Mikl-Leitner setzt hier auf Kooperation zwischen Bezirkshauptmannschaften und Magistraten statt auf eine neue Diskussion: „Letztlich entscheidend ist das bestmögliche Service für die Bürger.“

Einblicke in die 20 Bezirkshauptmannschaften gibt es beim Tag der offenen Tür am Freitag, 19. Oktober, von 9 bis 17 Uhr.