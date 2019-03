Derzeit gibt es in Niederösterreich 39.000 Park&Ride-Parkplätze, davon lediglich nur 170 ausgewiesene Frauenparkplätze. Diese Zahl soll erhöht werden, wie Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko erklärt. „Wir werden bei den Parkdecks die Zahl der Frauenparkplätze erhöhen, erstmals auch bei den flächigen P&R-Anlagen Frauenparkplätze markieren und die Zusammenarbeit mit der Polizei suchen. Kurzfristig ist das Ziel, die Zahl der Frauenparkplätze auf 500 zu erhöhen“. 2019 sollen noch 50 Frauenparkplätze, etwa im Tullnerfeld, geschaffen werden.

Mit den Damenparkplätzen soll Frauen mehr Sicherheitsgefühl in Parkhäusern und auf Parkplätzen vermittelt werden. „Bei vielen Frauen steigt die Angst, dass sie sich insbesondere in den Abend- und Nachtstunden in Parkhäusern oder Tiefgaragen ein unwohles Gefühl verspüren. Dadurch schränkt sich allerdings auch ihre Bewegungsfreiheit ein. Genau dort setzen wir an und unterstützen Maßnahmen, die das subjektive Sicherheitsgefühl von Frauen stärken, wie zum Beispiel die Errichtung von Frauenparkplätzen. Frauenparkplätze sind näher an Fluchtwegen und Ausgängen gelegen, sind heller beleuchtet und befinden sich meist im Aufnahmebereich von Kameras“, so die Landesleiterin der Wir Niederösterreicherinnen-ÖVP-Frauen Landesrätin Petra Bohuslav.

Zusammenarbeit mit Exekutive

Um die Sicherheit zu erhöhen, ist zudem die Zusammenarbeit mit der Exekutive maßgeblich. Dazu gab es bereits Gespräche mit Landespolizeidirektor Konrad Kogler und Leiter des Kriminalamts Omar Haijawi-Pirchner. So sollen etwa Beamte der Kriminalprävention bei den Planungen neuer P&R-Anlagen miteinbezogen werden, so Schleritzko.

Die geplanten Maßnahmen sollen zu einer raschen und effizienten Verbesserung des Sicherheitsgefühls von Frauen, insbesondere in öffentlichen Räumen, führen.