Gewerkschaft drängt nach OGH-Urteil auf Reparatur des Wochengeldes

Eine junge Angestellte der Österreichischen Gesundheitskasse, die mithilfe der Gewerkschaft ihren Arbeitgeber geklagt hatte, hat beim Obersten Gerichtshof (OGH) ein richtungsweisendes Urteil in Bezug auf die sogenannte „Wochengeldfalle“ erreicht.

Momentan ist es so, dass Frauen, die während der Karenz vom ersten Kind ihr zweites bekommen und in dieser Zeit kein Kinderbetreuungsgeld mehr beziehen, keinen Anspruch auf Wochengeld haben. Nach der Klage der jungen Frau und der GPA kam der OGH im Vorjahr zu dem Schluss, dass die aktuelle Wochengeld-Regelung Österreichs dem EU-Recht widerspricht. Bisher habe die Regierung das entsprechende Gesetz aber nicht überarbeitet, wie es von der GPA, die ihre Mitglieder in Rechtsangelegenheiten vertritt, heißt.

GPA wendet sich direkt an Sozialminister Rauch

Barbara Teiber, Vorsitzende der GPA, fordert die Bundesregierung nun auf, das Gesetz zu reparieren: „Das Wochengeld und das Kinderbetreuungsgeld sollte sich in solchen Fällen an jenem des ersten Kindes orientieren. Frauen dürfen nicht dafür bestraft werden, ihr zweites Kind 'zu früh' zu bekommen.“

„Es darf jetzt keine Ausflüchte mehr für die rasche Reparatur der 'Wochengeldfalle' geben, die Regierung, insbesondere Sozialminister Johannes Rauch, ist hier jetzt gefordert rasch zu handeln, zu lange verlieren junge Familien schon Geld wegen dieser unseligen Regelung. Es ist eigentlich eine Schande das man deswegen erst bis vor den obersten Gerichtshof ziehen muss“, betont Niederösterreichs GPA-Frauenvorsitzenden Didem Strebinger in einer Aussendung.

Auch Teiber wendet sich an den Sozialminister: „Die Grünen selbst haben damals als Oppositionspartei die Abschaffung der Wochengeldfalle gefordert. Jetzt sind Sie in Regierung. Tun Sie, was Sie angekündigt haben, und beenden Sie diesen Zustand“, fordert sie von ihm. Im Sozialministerium verwies man gegenüber dem „Standard“ (Mittwoch-Ausgabe) auf Gespräche mit anderen betroffenen Ressorts (v.a. das Familienministerium): „Wir sind uns des OGH-Urteils bewusst und um eine zeitnahe Lösung bemüht.“

Angestellte einigte sich nach Urteil mit der Gesundheitskasse

Im Anlassfall ging es um eine Angestellte der Österreichischen Gesundheitskasse, die in ihrer Karenz zunächst die einkommensabhängige Variante des Kinderbetreuungsgelds bezog. Nach dessen Auslaufen hatte sie kein eigenes Einkommen mehr und wurde kurz vor Ende der vereinbarten Karenz erneut schwanger. Da es sich dabei um eine Risikoschwangerschaft handelte, unterlag sie einem vorzeitigen Beschäftigungsverbot und konnte ihren Dienst nicht wieder antreten. Mit Beginn ihres Beschäftigungsverbots hatte sie daher weder Anspruch auf Wochengeld noch auf Entgelt.

Die Angestellte klagte mit Unterstützung der GPA und bekam vom OGH Recht. Die Mutterschutz-Richtlinie der EU regelt, dass während des Mutterschaftsurlaubs von zumindest 14 Wochen die Fortzahlung eines Arbeitsentgelts und/oder ein Anspruch auf eine angemessene Sozialleistung gewährleistet sein muss. Diese ist zwar nicht unmittelbar anwendbar, weil sie von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden muss.

Wenn dies allerdings nicht fristgemäß oder nur unzulänglich geschieht, kann sich der Einzelne dennoch gegenüber dem Staat darauf berufen, wenn die dort enthaltenen Regelungen inhaltlich unbedingt und hinreichend genau bestimmt sind. Da die Gesundheitskasse einer mit der öffentlichen Gesundheitsvorsorge betraute staatliche Einrichtung ist, war dies bei der Angestellten der Fall.

Im konkreten Fall einigte sich die Angestellte mit der Gesundheitskasse nach dem OGH-Urteil. Dieser hatte die Causa zur genauen Klärung der Ansprüche an das Erstgericht zurückverwiesen.