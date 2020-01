Mit dem Bus ist die neue Regierung rund um ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gestern von Wien nach Krems angereist. Gemeinsam mit dem Bus geht es heute Donnerstag am Nachmittag auch wieder zurück. Dazwischen hatte sich das Team vom Kabinett Kurz II ein intensives Arbeitsprogramm auferlegt.

Teambildung im Kabinett Kurz II

Die Zusammenkunft war aber auch eine Art Teambildung für die neue Regierungsmannschaft und für viele ein Kennenlernen der Journalisten. Dafür wurde Mittwochabend ein Medienempfang und ein gemeinsames Abendessen abgehalten.

Im Mittelpunkt der Klausur steht eine Präsentation des Arbeitsprogramms aller Minister und die Steuerreform. Erste Eckpunkte werden heute bei einer Pressekonferenz um 11 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren.

Mehr Sicherheit für Niederösterreich

Am Rande der Klausur wurden auch erste Punkte zum Sicherheitspaket von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt. So will die Koalition in der fünfjährigen Legislaturperiode wie berichtet 4.300 zusätzliche Polizisten anstellen. Wie viele Exekutivbeamte davon nach Niederösterreich kommen werden, wird sich zwar erst im Laufe des Prozesses zeigen. Hotspots wie St. Pölten werden aber auf jeden Fall merkbar aufgestockt, heißt es. Diese Offensive stärkt somit auch die Sicherheitsakademien wie in St. Pölten, Ybbs und Traiskirchen, wo die Polizisten ihre zweijährige Ausbildung absolvieren.