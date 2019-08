Das gaben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die Landesrätinnen Chistiane Teschl-Hofmeister (VP) und Ulrike Königsberger-Ludwig (SP) sowie die Amstettner Frauenhaus-Leiterin Maria Reichartseder bei einer Pressekonferenz bekannt.

Höhere blickdichte Zäune, mehr Kameras, Sicherheitsschleusen beim Eingang und vergitterte Fenster: mit diesen Maßnahmen sollen nun die sechs Frauenhäuser* in Niederösterreich sicherer gemacht werden. 100.000 Euro hat das Land NÖ dafür freigegeben. Aber das ist nur ein Aspekt zu den "Initiativen gegen Gewalt an Frauen", die die Landeshauptfrau mit ihren Landesrätinnen vorgestellt hat.

Mut haben, sich zu wehren

Denn der Gang ins Frauenhaus ist meist der letzte Schritt eines langen Leidensweges. Die eigentliche Arbeit gegen Gewalt soll lange vorher passieren. "Gewalt beginnt nicht mit Mord", sagt Ulrike Königsberger-Ludwig, "sondern schleichend." Frauen müssten Gewalt als solche erkennen und den Mut haben, sich zu wehren. Nach den zwölf Frauenmorden, die seit Beginn des Jahres in Niederösterreich verübt worden sind, soll das Angebot an Beratungen vor allem niederschwelliger werden.- Sprich: Jede Frau soll wissen, wo sie Hilfe finden kann. Zu diesem Zweck wurden aktuell kleine Folder gedruckt, die in allen Spar-Märkten aufliegen. Dort abgedruckt sind alle Telefonnummern von Schutz- und Beratungseinrichtungen.

NÖ Frauentelefon: Anrufe nicht auf der Rechnung

Das NÖ Frauentelefon, erreichbar unter 0800 800 810 ist eine der wichtigen Einrichtungen: hier können sich Frauen kostenlos und anonym beraten lassen. "Die Telefonnummer scheint außerdem auf der Telefonrechnung nicht auf", informiert Teschl-Hofmeister, "falls ein Mann auch das überwachen sollte."

Ausbau der Täterarbeit

Was auch intensiv ausgebaut werden wird ist die Täterarbeit. Zu Jahresbeginn wurde dazu - nach den ersten Frauenmorden im Jänner - im Land ein Runder Tisch eingerichtet. Dort sitzen alle Beteiligten zusammen, um Lösungen zu beraten: Polizei, Vertreter von Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern, Bildungsdirektion, Jugendwohlfahrt, Land NÖ und Beratungsstellen. Im Rahmen von Workshops werden dort auch einzelne Themen behandelt, alle mit Zielrichtung Opferschutz und Täterarbeit.

Eine Erkenntnis aus diesem Runden Tisch ist, dass die Schutzangebote für Frauen leichter zugänglich sein müssen. Und eine erste Umsetzung dieser Runde ist der zuvor erwähnte Folder, der in rund 200 Spar-Märkten im Bundesland und auch in den Bezirkshauptmannschaften aufliegt.

Um einen wertschätzenden Umgang zu lehren, wird die Kinder- und Jugendanwaltschaft durch die Schulen touren. Denn Prävention muss früh beginnen.

Beratung und Hilfe:

frauenberatung-noe.at

frauenhaeuser-niederoesterreich.at

gewaltschutzzentrum-noe.at

Notrufe:

Frauenhelpline 0800 222 555

NÖ Frauentelefon 0800 800 810

Polizei 133

* Amstetten, Mödling, Mistelbach, Neunkirchen, St. Pölten, Wiener Neustadt