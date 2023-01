ÖVP warnt vor FPÖ und SPÖ, will aber weiter mit ihnen zusammenarbeiten

Werbung

Für ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner ist fix: SPÖ und FPÖ haben sich bereits zusammengetan und bereiten eine Zusammenarbeit in Niederösterreich vor. Wenige Tage vor der Landtagswahl warnte er davor abermals in einer Pressekonferenz. Als Beleg nannte er unter anderem, dass Rot und Blau in den jüngsten TV-Diskussionsrunden offenbar einen "Nichtangriffs-Pakt" geschlossen hätten.

Dass SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl in einem Interview mit "Der Standard" bereits ausgeschlossen hatte, Landbauer zum Landeshauptmann zu machen, fand Ebner wenig glaubwürdig. SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar habe beinahe zeitgleich in einer TV-Diskussion erklärt, dass eine Zusammenarbeit mit niemandem ausgeschlossen werde, begründete Ebner.

"Wer blau wählt, wählt Ausgrenzung und Streit. Wer rot wählt, wählt Neid, Missgunst und schwindenden Einfluss von Niederösterreich in Österreich", wetterte der ÖVP-Parteimanager. Gleichzeitig betonte er, dass sich immer mehr prominente Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wie Leichtathletin Ivona Dadic oder Musikerin Jazz Gitti gegen "Rot-Blau" oder "Blau-Rot" und für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner aussprechen würden.

ÖVP will Zusammenarbeit mit niemandem ausschließen

Der Landesgeschäftsführer machte keinen Hehl daraus, dass die in Umfragen gegebene Möglichkeit einer blau-rot Mehrheit zur Mobilisierung beiträgt: "Jetzt wo Blau-Rot droht, engagieren sich immer mehr. Immer mehr erheben ihre Stimme gegen eine Umfärbung in Niederösterreich."

Dass am Ende die ÖVP weiterhin mit der FPÖ, der SPÖ oder beiden zusammenarbeiten wird, ist hingegen alles andere als ausgeschlossen. Die drei Parteien, die durch das Proporz-System alle in der Landesregierung sind, haben schon 2018 Arbeitsübereinkommen geschlossen. Wenn die Absolute Mehrheit fällt, hält Ebner auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit der FPÖ für vorstellbar. "Das Miteinander werden wir nicht wegen Udo Landbauer aufgeben."