13 Frauen haben den dritten Durchgang des Politik-Mentoring-Programmes des Landes absolviert. Gestern bekamen sie bei einer Abendveranstaltung ihre Anerkennungsschreiben von Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bundesministerin Susanne Raab.

Der dritte Durchgang des Politik Mentoring-Programms unterstützte Frauen, die beabsichtigen eine politische Funktion zu übernehmen, vermittelte Know-how und Rüstzeug für politisches Handeln und förderte den Erfahrungsaustausch. Die 13 Mentees wurden von erfahreren Mentorinnen ein ganzes Jahr lang begleitet, konnten Fragen stellen und ihre Sorgen mit jemandem teilen. Auch Landesrätin Teschl-Hofmeister selbst übernahm die Rolle der Mentorin.

Richard Marschik Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Mentee Christina Burgstaller, Mentee Johanna Grassmann und Bundesministerin Susanne Raab beim Festakt zum Politik-Mentoring.

„Frauen stehen derzeit theoretisch alle Chancen in Politik und Gesellschaft offen, in der Praxis ist ihr Anteil an politischen Funktionen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl aber noch immer zu gering", findet Teschl-Hofmeister. Mit gezielten Nachwuchsprogrammen in Niederösterreich wolle sie junge Frauen dazu ermutigen, ihrem Interesse für Politik, Mitbestimmung oder Berufskarriere aktiv zu folgen. "Mentoring-Programme sind tolle Möglichkeiten Mädchen und Frauen für eine Karriere in der Politik oder im Beruf zu motivieren. Aus diesem Grund ist es mir ein Anliegen, dass dieses erfolgreiche Format weitergeführt wird und schon bald in die vierte Runde geht“, so die Landesrätin.

Neben den Mentorschaften mit erfolgreichen Persönlichkeiten bestand das Programm aus drei weiteren Bausteinen: der „Mentoring-Lounge“ zur Vermittlung von Know-how und Rüstzeug in der Politik, Seminare zur Stärkung der politischen und persönlichen Kompetenz und der Austausch von Informationen und Erfahrungen.

Ein Schritt auf dem Weg zu 50 Prozent Frauen-Anteil in der Politik

Nach der feierlichen Überreichung der Anerkennungsschreiben an alle Mentees bedankte sich Landesrätin Teschl-Hofmeister bei allen Anwesenden für ihre Bereitschaft, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und diese mitzugestalten. „Denn nur, wenn wir mehr Frauen für politische Funktionen gewinnen können, wird unser Ziel von 50 Prozent Frauenanteil in der Politik eines Tages erreicht“, so Landesrätin Teschl-Hofmeister abschließend.