35 Jahre ecoplus Regionalförderung

Neben Vertretern der Regionalförderbetriebe und zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Politik nahmen auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Jochen Danninger an der Veranstaltung teil.

Seit Gründung 1987 wurden 3.600 Projekte im ganzen Bundesland mit über 1,4 Milliarden Regionalförderung unterstützt und auch in diesen herausfordernden Zeiten, soll weiter investiert werden, bekräftigte die Landeshauptfrau: „Das Zusammenstehen und Zusammenhalten ist das Wichtigste auf dem Weg nach vorne“, und weiter: „Wir sind konfrontiert mit globalen Krisen von historischem Ausmaß, wo wir viele Maßnahmen setzen müssen nach dem Motto ,mutig handeln und rasch helfen´“, verwies sie u. a. auf die konkreten Maßnahmen des Landes gegen die Teuerung wie etwa den blau-gelben Strompreisrabatt. Auch Investitionen in Wissenschaft, Wirtschaft oder auch Digitalisierung werde man fortsetzen, sagte Mikl-Leitner, denn „wir investieren in Lebensqualität für unsere Landsleute, in attraktive, vielfältige und wettbewerbsfähige Regionen in Niederösterreich auch in Zukunft.“

Landeshauptfrau bedankte sich für das Miteinander

Politik, Wirtschaft und Regionen in Niederösterreich arbeiten zusammen und sie war sich sicher: „Die Geschichte der letzten 100 Jahre hat uns gezeigt, dass wir es in Niederösterreich immer geschafft haben, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Nur im Miteinander haben wir es vom einstigen Agrarland zum Agrarland Nummer Eins, erfolgreichen Wirtschaftsland, Tourismusland, Wissenschaftsland und Kulturland geschafft.“ In den letzten 35 Jahren habe sich Niederösterreich vor allem auch gleichmäßig entwickelt, „keine Region musste zurückstehen und das ist der ecoplus Regionalförderung zu verdanken und den Menschen in den Regionen, die sich einsetzen und einzigartige Projekte ins Leben rufen und umsetzen.“

Auch Danninger von Regionalförderung überzeugt

Auch Landesrat Jochen Danninger zeigte sich überzeugt, dass ohne die ecoplus Regionalförderung eine solche Bandbreite – vom Betriebsgebiet über Technologiezentren, touristische Infrastruktur, Top Radrouten – nicht möglich wäre. Danninger: „Jede Region hat unterschiedliche Potenziale, die bestmöglich ausgeschöpft und unterstützt werden.“ Auch für die Zukunft sah er keinen Entwicklungsstopp: „Vor allem der Digitale Wandel ist ein entscheidendes Thema, das wir seitens des Landes mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen unterstützen.“

Er nannte unter anderem das Leuchtturmprojekt ,Haus der Digitalisierung´ in Tulln, „wo wir speziell unseren kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum Thema Digitalisierung öffnen wollen und das ist eine unendliche Weite an Chancen, die sich dadurch bieten.“ Auch im digitalen Bereich gäbe es Förderungen wie ,digi4wirtschaft, die „riesengroße Chancen vor allem für die ländlichen Regionen bieten“, so Danninger. „Die Kombination aus bestmöglicher Infrastruktur mit Breitband, ausgebauter Mobilität und einer sehr großen Lebensqualität – das wird auch in Zukunft unsere Regionen noch attraktiver machen.“

Ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki bedankte sich für die gute Zusammenarbeit von ecoplus, Land und den Regionen und versprach: „Die Regionalförderung wird auch in Zukunft ein verlässlicher und kompetenter Partner für die Menschen und Regionen sein.“ Niederösterreich zeichne eine erfolgreiche Regionalentwicklung aus, die eine hohe Wertschöpfung und vor allem wohnortnahe Arbeitsplätze in allen Landesvierteln schaffe. „Dadurch ergeben sich geringe Fahrdistanzen, die vor allem die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und gesellschaftlichem Leben möglich machen.“

Auch der Tullner Bürgermeister Peter Eisenschenk war sich sicher, dass „die ecoplus Reginalförderung nicht nur Spuren in Tulln hinterlassen hat, sondern in ganz Niederösterreich, denn“, so Eisenschenk, „die Gemeinden werden in der Projektumsetzung und Weiterentwicklung nicht alleine gelassen, sondern maßgeblich unterstützt.“