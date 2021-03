Am 8. März 1896 sind auf der Rax drei Wiener Bergsteiger tödlich verunglückten. Das Unglück gab den Anstoß dafür, dass es einen Rettungsdienst im Alpinbereich braucht. Das "Alpine-Wiener-Rettungs-Comite" wurde gegründet, kurz darauf in "Alpiner-Rettungs-Ausschuß-Wien" umbenannt. Seit 1946 trägt die Organisation den Namen "Österreichischer Bergrettungsdienst".

Auch 125 Jahre später weiß man, wie wichtig die Bergrettung ist. Denn erst am Sonntag musste die Mannschaft zu einem Einsatz am Ötscher ausrücken. Vier Alpinisten setzten einen Notruf ab, weil sie im Gelände festsaßen. 120 Bergretter rückten aus und konnten die Alpinisten schließlich am Montagnachmittag bergen. "Dieser Einsatz hat die unglaublichen Schwierigkeiten einer Bergung gezeigt, wo weder die Alpinpolizei, noch der Hubschauber etwas bewirken kann", erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Einsätze der Bergrettung zeigen vor allem "Mut, Durchhaltevermögen, Professionalität und Kameradschaft", betont Mikl-Leitner. 1374 Bergretter sind in Niederösterreich und Wien tätig. Sie sind ein Paradebeispiel für das Freiwilligenwesen in NÖ. Über 20.000 Freiwilligenvereine gibt es in Niederösterreich. Fast jeder Zweite ehrenamtlich tätig. Dass sich soviele Menschen "freiwillig und ehrenamtlich engagieren, ist nicht selbstverständlich", fügt Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig hinzu.

Anstieg an Einsätzen

Im abgelaufenen Jahr musste die Bergrettung insgesamt 763 Mal zu Einsätzen ausrücken. In den letzten Jahren sei ein Anstieg um 21 Prozent festzustellen. "Ein Teil dieses Anstieges ist sicher auch der Corona-Zeit geschuldet, weil viele wieder das Wandern und Spazieren für sich entdeckt haben", erklärt Mikl-Leitner.

Um dieser Entwicklung gewachsen zu sein, brauche es eine "Infrastruktur auf der Höhe der Zeit", meint die Landeshauptfrau. "Diese wollen wir mit der Übersiedlung von Wien nach St. Pölten schaffen. Endlich eine Infrastruktur, die der Bergrettung gerecht wird. Die Bergrettung kommt wahrlich nach Hause". Die Gesamtkosten für die neue Landeszentrale belaufen sich auf 1,3 Millionen Euro. Ein neues Zuhause finden wird die Bergrettung im ehemaligen ÖAMTC Stützpunkt. Dort wird sie ausreichend Platz für alpintechnische Fortbildung, für alpin-medizinische Schulungen und genügend Raum für Einsatzfahrzeuge und Logistik vorfinden.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Matthias Cernusca, Landesleiter der Bergrettung NÖ/Wien, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bergrettung NÖ/Wien Usercontent, NLK Filzwieser

Das Land NÖ wird das Vorhaben unterstützen und 330.000 Euro beisteuern. Die Übersiedlung soll im ersten Halbjahr 2022 erfolgen. Matthias Cernusca, Landesleiter der Bergrettung NÖ/Wien, bedanke sich beim Land NÖ und meint: "Die Bergrettung habe seine Wurzeln in Niederösterreich. In diesen Wurzeln steckt ein großes Maß an Altruismus und eine große Portion Hilfsbereitschaft. Diese Werte haben sich 125 Jahre erhalten".

Vor Bergtour auf Webseite informieren

Weil in den letzten Jahr ein Anstieg an Einsätzen festzustellen war und sehr viele Hobbybergsteiger und Wanderer die Berge für sich entdeckt haben, warnt Mikl-Leitner vor einer Überschätzung der eigenen Leistungskapazität und Wendigkeit. Königberger-Ludwig verweißt auf eine tolle Webseite der Bergrettung, wo man sich vor einem Ausflug in die Berge unbedingt informieren sollte. Die Bergrettung NÖ/Wien ist unter https://bergrettung-nw.at/ erreichbar.