„Wir können die Verbreitung nicht verhindern“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Allerdings: „Die Lage in Österreich ist stabil.“ Und: „Die Erkrankten sind gut versorgt.“ Unter anderem dank der Maßnahmen, dass Kontaktpersonen ausgeforscht werden usw. „Virologen sagen, dass es keinen Anlass zu Panik gibt, aber Anlass zu Sorge und zu Disziplin.“

Ganz Italien ist eine Sperrzone, 9.000 infizierte Personen, 460 Menschen, die daran verstorben sind. „Das sind Zahlen, die für uns ein Signal sind, konkrete Maßnahmen zu setzen“, betont Mikl-Leitner.

Die Maßnahmen der Bundesregierung

Da kommen heute mehrere von der Bundesregierung. Wie der Einreisestopp von Italien nach Österreich, den Mikl-Leitner für gut und wichtig hält, um eine weitere Einschleppung zu verhindern. Wichtig sei auch, dass Österreicher, die aus Italien zurückkehren, 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Für notwendig und richtig hält Mikl-Leitner auch die Absage von Außen-Veranstaltungen mit über 500 Personen und Indoor-Veranstaltungen mit über 100 Menschen. Obwohl dies bedeute, dass das Leben dadurch eingeschränkt wäre. Aber: „Es ist einfach notwendig.“

Dass an Fernhochschulen und Universitäten ab Montag keine Lehrveranstaltungen mehr vor Ort stattfinden sollen, sondern in Form von Videokonferenzen und Fernlehrgängen sei eine Maßnahmen um Menschenansammlungen zu verhindern.

Zum Schutz Älterer Besuche reduzieren

„Es geht darum, dass wir zusammenstehen und jede und jeder seinen Beitrag leistet“, betont sie. „Unser Leben wird sich in den nächsten Wochen verändern, zum Schutz der gesamten Bevölkerung und vor allem zum Schutz der älteren Generation, die von diesem Virus besonders betroffen ist.“

Besuche in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sollten reduziert werden. Um den Virus nicht einzuschleppen und gerade ältere Menschen dadurch zu gefährden. „Wir bitten alle von Besuchen Abstand zu halten, aber telefonisch in engstem Kontakt zu bleiben.“ Manchmal reicht es auch, wenn nur ein Familienmitglied zu Besuch kommt, anstelle von zehn. Weniger zusätzliche Belastungen in Krankenhäusern und Pflegeheimen würden auch mithelfen, das Gesundheitssystem, das nun ohnehin gefordert ist, aufrechtzuerhalten.

Königsberger-Ludwig: „NÖ ist gut vorbereitet.“

„Das Land NÖ stimmt sich eng mit dem Bund ab. Wir haben die Lage weiter im Blick und setzen uns täglich mit der Situation auseinander.“ „Niederösterreich hat sich in den letzten Wochen vorbereitet. Ich bin überzeugt davon, dass die Maßnahmen dazu geführt haben, dass die Situation stabil ist“, betont Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Seit 26. Februar tagt täglich der Sanitätsstab“, erläutert Königsberger-Ludwig, „um ganz genau hinzusehen, Maßnahmen zu treffen und Maßnahmen aufeinander abzustimmen“. Man habe Informationsblätter mit Verhaltensanweisungen bei Verdachtsfällen an Gemeinden, Schulen, alle Einrichtungen des Landes geschickt. Seit Wochen werden am Flughafen Fieber-Messungen durchgeführt. 479 Menschen seien in häuslicher Quarantäne. „Sie alle tragen durch ihre Disziplin dazu bei, dass das Virus nicht weitergegeben wird.“ Sie ist überzeugt: „Niederösterreich ist gut vorbereitet.“

Aber jeder trage Verantwortung. Daher empfiehlt sie allen: Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, und nicht Hände schütteln, auch wenn es schwerfällt“. An Ärzte appelliert sie, ihre ärztliche Verpflichtung wahrzunehmen und Patienten zu versorgen, um das System aufrecht zu erhalten.

Was mit anderen Maßnahmen ist? Schulen und Kindergarten sollen vorerst nicht geschlossen werden. Hier so sagt Mikl-Leitner werde man wie bisher anlassbezogen reagieren. Und wie es ist mit der von Bundeskanzler Sebastian Kurz heute propagierte Telearbeit? „Das Land NÖ als Arbeitgeber hat Telearbeit bereits eingeführt“, so die Landeshauptfrau. Wie eine Ausweitung davon aussehen könnte, das wird noch genauer betrachtet. Allerdings muss die Landesverwaltung funktionstüchtig bleiben. Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Kliniken werden gebraucht, um das System aufrecht zu erhalten.