Wie ernst ist die aktuelle Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus?

Johanna Mikl-Leitner: Die nächste Zeit bringt für uns alle eine Veränderung unseres Lebens und unseres Lebensstils, damit wir besonders die Risikogruppen, Menschen mit Vorerkrankungen und die ältere Generation, schützen. Das geht am wirkungsvollsten, indem wir alle direkte soziale Kontakte so weit wie möglich unterlassen und Zuhause bleiben, wenn das möglich ist. Das Prinzip unseres Zusammenlebens muss jetzt lauten: Nicht berühren, aber dennoch aufeinander schauen und helfen.

Halten Sie die Schritt für Schritt gesetzten Maßnahmen zur Reduktion sozialer Kontakte für ausreichend?

Unser wichtigstes Ziel ist jetzt, die Ausbreitung des Virus einzudämmen bzw. zu verlangsamen. Und alle Virologen sagen uns: Wenn wir die Sozialkontakte um ein Viertel reduzieren, dann sinkt auch die Ansteckungsrate rund um die Hälfte. Die bislang gesetzten Maßnahmen dienen genau zur Erfüllung dieses Ziels. Das sollte jede und jeder ernst nehmen. Besondere Situationen erfordern eben besondere Maßnahmen - von uns allen.

Wie stellt Niederösterreich die Versorgung in den Landeskliniken und Pflegezentren sicher?

Maßnahmen wie die Verschiebungen von geplanten Operationen, Besuchs-Verbote und Urlaubs-Einschränkungen im Kliniken- und Pflegebereich wurden bereits gesetzt. Darüber hinaus hat die Landesgesundheitsagentur weitere Vorsorgemaßnahmen getroffen, um für besonders gefährdete Personen Kapazitäten freizuhalten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unser Gesundheitspersonal, Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, und auch allen anderen Menschen in wichtigen Versorgungsbereichen, die Großartiges leisten. Die Bundesregierung hat versichert, dass die Gefahr von Engpässen nicht besteht. Sowohl die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten, wie auch die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur, können derzeit gewährleistet werden. Zudem werden auch beim Öffentlichen Verkehr, in der Energieversorgung und in anderen zentralen Bereichen Maßnahmen gesetzt, um die Infrastruktur aufrechtzuerhalten.

NLK Filzwieser

Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus präsentiert. Reicht das aus?

Das 4-Milliarden-Euro-Hilfspaket war ein notwendiger und wichtiger Schritt der Bundesregierung. In Niederösterreich haben wir in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern weitere Initiativen gesetzt, mit dem wir beispielsweise Haftungen für Kredite übernehmen. Unser Ziel muss es sein, um jeden Arbeitsplatz und jedes Unternehmen im Land zu kämpfen.

Abschließende Frage: Was raten Sie den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern für die nächsten Wochen?

Bleiben sie Zuhause, wo es möglich ist - zum Schutz für sich selbst, aber auch zum Schutz der anderen. Und bitte halten sie unbedingt die verordneten Maßnahmen ein. Wir alle sind gefordert, die besonders gefährdeten Menschen in dieser Phase bestmöglich zu schützen. Das heißt aber nicht, dass man nicht Kontakt suchen soll und Unterstützung anbieten kann. Wenn sie in ihrer Umgebung etwa Menschen kennen, die alleine leben und vielleicht Hilfe brauchen, dann rufen Sie doch jetzt einfach einmal dort an. Hängen Sie einen Zettel an die Tür: Fragen Sie, ob Sie notwendige Besorgungen übernehmen können. Jetzt gilt es im Miteinander und Füreinander alles zu tun, um Menschenleben zu retten. Wenn wir diese Verantwortung annehmen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch die gegenwärtige, schwierige Situation bestmöglich meistern werden.