„Sebastian Kurz hat den richtigen Schritt gesetzt“, betont Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer ersten Stellungnahme nach dem Rückzug von Kanzler Kurz. "Ich danke ihm für seine bisherige Arbeit für Österreich. Ebenso gebührt es Respekt, jetzt einen Schritt zur Seite zu machen - bis alle Vorwürfe restlos aufgeklärt sind. Und die Stabilität der Bundesregierung und damit das Land vor die eigene Person zu stellen", so die Landeshauptfrau.

Mikl-Leitner: "Damit kann in der Regierung weitergearbeitet werden"

Für sie sei somit der Weg geebnet, damit in der Bundesregierung weitergearbeitet werden kann. Das sei gerade jetzt besonders wichtig, weil es darum gehe, den Wirtschaftsmotor Österreichs weiter anzukurbeln und Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. Vom designierten Nachfolger von Sebastian Kurz erhofft sie genau diese Impulse. "Alexander Schallenberg wird die Bundesregierung in diesem Sinne gut weiterführen", so Mikl-Leitner.

Für SPÖ-NÖ-Chef Schnabl weicht Kurz nur bedingt zurück

Franz Schnabl SPÖ/Käfer

SPÖ-NÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl meint in einer ersten Stellungnahme, dass Kurz zwar "zurückweiche", "das System Kurz" bleibe aber nach wie vor. "Derjenige, der sagt, dass ihm das Land und seine Menschen am Herzen liegen, gibt Geld für eigene Umfragen und Werbung aus, aber Verbesserungen für Familien werden verhindert."

Er spielt damit auf gestern öffentlich gewordene Chatprotokolle an, in denen Kurz und Thomas Schmid sich über Geld für Nachmittagsbetreuung ausgetauscht haben sollen.