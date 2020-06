Der erste Miliz-Einsatz in der Geschichte der Zweiten Republik ist beendet – zumindest in Niederösterreich. Insgesamt sind hierzulande aufgrund der Coronakrise rund 330 Soldaten Anfang Mai eingerückt. Die Niederösterreicher stellten damit das größte Kontingent von allen Bundesländern. Eingesetzt wurden die „Bürger in Uniform“ an den Grenzen zu Tschechien und der Slowakei, sie unterstützten Gesundheitsbehörden sowie Polizei, halfen bei Kontrollen sowie der Grenzraumüberwachung. Nicht mehr benötigt wird ihre Arbeitskraft nun aus Sicht des Verteidigungsministeriums, da die Grenzen wieder geöffnet sind.

NÖN Verteidiungsministerin Klaudia Tanner: „Bei Ausstattung und Besoldung sind Veränderungen nötig.“

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zieht nach dem rund fünfwöchigen Einsatz positive Bilanz: „Die Coronakrise hat gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass die Miliz gebraucht wird. Denn solche Situationen, in denen das Bundesheer zu Assistenzleistungen und Unterstützungsleistungen benötigt wird, können jederzeit wieder auftreten“, meint Tanner.

Gleichzeitig habe der Einsatz auch vor Augen geführt, dass „an bestimmten Stellen wie der Ausstattung oder bei den Besoldungssystemen Veränderungen notwendig sind“. Gerade in Bezug auf die Entlohnung gab es Kritik. Die Kräfte beschwerten sich in einem offenen Brief über ungleiche Besoldung von Berufssoldaten und Milizangehörigen in verschiedenen Einsätzen.

Bereits reagiert hat Tanner darauf mit der Ankündigung einer Prämie von bis zu 1.000 Euro für jeden Soldaten. „Der zweite Schritt ist, dass wir an einer langfristigen Lösung zur Ausbalancierung der unterschiedlichen Besoldungssysteme arbeiten“, meint die Ministerin.

Ob es im Fall einer zweiten Corona-Welle zu einer neuerlichen Mobilmachung der Miliz kommt, kann Tanner noch nicht sagen. „Klar ist zurzeit, dass die Migrationseinsätze weiterlaufen und fordernder werden. Daher verbleiben die übrigen sieben Kompanien.“ Je nach Lageveränderung müsse es zu einer Neubeurteilung kommen.