Die von der Bundesregierung für 2019 geplante Neuregelung der Mindestsicherung lässt die Wogen hochgehen. Niederösterreichs Soziallandesrätin Ulrike Königsbeger-Ludwig (SPÖ) warnt, dass von 20.000 Beziehern im blau-gelben Bundesland 6000 Kinder von Beschränkungen betroffen wären.

Sie greift deswegen die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung an. Es gebe, wenn die der Öffentlichkeit vorgelegten Pläne stimmen, Schikanen für Alleinerzieherinnen, kinderreiche Familien und Asylberechtigte, beklagte sie.

Die türkis-blaue Koalition hat vor einer Woche bei ihrer Regierungsklausur die Eckpunkte für ein Rahmengesetz vorgelegt. Damit werden den Bundesländern – und somit auch Niederösterreich – Vorgaben für die Höhe der Mindestsicherung gemacht. Unter anderem erhalten Einzelpersonen maximal 863 Euro im Monat.

Wer über keine Deutschkenntnisse verfügt oder keinen Pflichtschulabschluss hat, erhält künftig maximal nur 563 Euro im Monat. Derzeit gibt es allein rund 17.000 österreichische Bezieher einer Mindestsicherung ohne Pflichtschulabschluss. Ein Gesetzesentwurf soll bis zum Herbst vorliegen.

Landesrätin wirft Bundesregierung „Zynismus“ bei Neuregelung vor

Die Diskussion in den vergangenen Tagen konzentrierte sich auf Familien und Kinder. So beklagte am Sonntag der Direktor der evangelischen Diakonie, Michael Chalupka, in der ORF-Pressestunde ebenfalls, dass Familien mit Kindern benachteiligt würden. Nach dem Koalitionsplan sinkt die Zuzahlung mit steigender Kinderanzahl. Die Bundesregierung behauptet hingegen, der Schwerpunkt liege bei einer Kürzung für Ausländer und Asylberechtigte, wenn diese nicht Deutsch können.

SPÖ-Landesrätin Königsberger-Ludwig kritisierte in einer Aussendung, es zeichne sich eine „massive Verschlechterung“ für viele in der Bevölkerung ab, es würden sozial Schwache getroffen. In Niederösterreich handle es sich bei vielen Betroffenen um Frauen. Die niederösterreichische SPÖ-Vizechefin warf der ÖVP-FPÖ-Bundesregierung sogar „Zynismus“ vor, weil sie den Nachweis von Sprachkenntnissen für eine höhere Mindestsicherung fordere, aber die Mittel für Integration von Ausländern und anerkannten Flüchtlingen kürze.

Regierungssprecher sieht Alleinerzieherinnen als Gewinner

Für die türkis-blaue Koalition meldete sich Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal zu Wort. Er wies Vorwürfe, dass besonders Kinder von den geplanten Maßnahmen betroffen seien, zurück. Allerdings haben ÖVP und FPÖ tatsächlich ein Modell vorgestellt, bei dem die Zuschüsse mit steigender Kinderanzahl sinken.

Für Alleinerzieherinnen ist allerdings ein Bonus bis zu 100 Euro bei einem Kind vorgesehen. Laut dem Regierungssprecher seien damit Alleinerzieherinnen in allen Bundesländern Gewinnerinnen der Reform. Das wird jedoch in einzelnen Bundesländern, etwa in Wien, mit Rechenbeispielen vehement in Frage gestellt.