Gerhard Karner: „Einbrüche und Diebstähle steigen wieder“

NÖN: Die aktuelle Asylstatistik weist für den Jänner 4.288 Asylanträge auf. Das ist ein Rückgang um 40 Prozent im Vergleich zum Dezember. Was sind die Gründe?

Gerhard Karner: Wir sehen, dass die Asylbremse wirkt. Auch im Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen sind wir erstmals seit Juni 2022 wieder unter 1.000 Asylwerbern. Das ist immer ein Beleg dafür, wie sich die Gesamtlage darstellt. Die deutlichtsten Rückgänge sehen wir bei Asylanträgen von indischen und tunesischen Staatsangehörigen, aber auch bei Syrern und Afghanen liegen die Zahlen unter jenen zu Beginn des Vorjahres. Wir müssen und werden auf dieser konsequenten Linie bleiben. Das geht aber nur durch Druck auf europäischer Ebene. Mittlerweile überlegen auch andere Länder wie Deutschland mit der Rot-Grün-FDP-Regierung schärfere Maßnahmen.

„Ziel sind nicht mehr Plätze, sondern weniger Anträge durch Bekämpfung des Asylmissbrauchs.“

Aber Traiskirchen ist auch mit 1.000 Erstaufnahmen noch mehr als voll, nachdem es grundsätzlich für 480 Personen konzipiert ist.

Karner: Die Anzahl ist hoch, aber zu bewältigen. Es war mit knapp 2.000 Betreuten für die verantwortliche BBU (Bundesbetreungs-Unterstützungs-Agentur) eine schwierige Aufgabe, aber auch da wurden alle menschenwürdig versorgt.

Niederösterreich ist aber wie einige andere Bundesländer bei den Erstaufnahmen säumig, auch weil das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen als Bundeseinrichtung zählt. Was unternehmen Sie dagegen?

Karner: Diese Statistiken gibt es, aber ich bin gegen eine Quotendiskussion und ständige Schuldzuweisungen. Wir haben im Vorjahr speziell bei den Flüchtlingen aus der Ukraine gesehen, dass alle Länder und Gemeinden vieles getan haben, um entsprechende Plätze zu schaffen für jene, die Unterstützung brauchen, weil sie vor Bomben und dem Krieg fliehen. Ziel sind nicht mehr Plätze, sondern weniger Anträge durch Bekämpfung des Asylmissbrauchs.

„Wir sehen aktuell, dass die Asylbremse wirkt“, betont Innenminister Gerhard Karner im NÖN-Interview mit Chefredakteur Walter Fahrnberger. Foto: Michael Katzengruber

In der Vorwoche wurden in Niederösterreich 200 Polizistinnen und Polizisten ausgemustert (Anm.: wir hatten berichtet) . Wie steht es in Zeiten des allgemeinen Arbeitskräftemangels um den Polizeinachwuchs im Land?

Karner: Wir haben in Niederösterreich aktuell einen Personal-Höchststand, den wir aufgrund der intensiver werdenden Herausforderungen wie Cyberkriminalität oder Schlepperkriminalität auch brauchen. Obwohl wir in Niederösterreich im Vergleich zu Wien deutlich mehr Polizisten in Ausbildung haben, spüren wir auch hier den Arbeitskräftemangel. Um neue Anreize zu setzen, zusätzliche Menschen für die Polizeiarbeit zu gewinnen, haben wir jetzt auch das Gehalt für die Polizeischüler angehoben.

„Es gibt kaum Delikte, wo nicht der Online- oder Cyberbereich hineinspielt.“

Im Zuge der Kriminaldienstreform haben Sie Schwerpunkt-Dienstellen für Cyberkriminalität in ganz Niederösterreich angekündigt. Wann werden diese festgelegt?

Karner: Wir sind in den Vorbereitungen. Bis Mitte des Jahres werden die Schwerpunktdienststellen feststehen. Es gibt nämlich kaum Delikte, wo nicht der Online- oder Cyberbereich hineinspielt. Sei es das Thema sexueller Missbrauch von Kindern online, sogenannte Phishing Mails oder Betrug-SMS, um an die Kontodaten von Menschen zu gelangen. Zusätzlich zum Thema Cyberkriminalität werden wir auch Schwerpunkte bei den Themen Tatortarbeit, Prävention und Verkehrssicherheit setzen.

Mit dem geplanten Sicherheitszentrum in St. Pölten soll bis zum Jahr 2030 ein weiteres Großprojekt umgesetzt werden. Im kommenden Jahr ist der Baustart geplant. Bleibt es trotz der aktuellen Anrainer-Kritik bei dem Plan bzw. wann gibt es konkrete Pläne?

Karner: Ja, weil ein zeitgemäßes Sicherheitszentrum für die Bevölkerung notwendig ist. Ich gehe davon aus, dass das von der Stadt als Baubehörde entsprechend begleitet und abgehandelt wird. Die Anrainer zu hören ist natürlich Teil dieses Verfahrens. Der nächste Schritt ist der Architektenwettbewerb.

Demnächst wird die aktuelle Kriminalstatistik präsentiert. Können Sie schon verraten, wie sich die Zahlen entwickeln?

Karner: Nach bisherigen Auswertungen müssen wir von einer Steigerung der Kriminalität auf das Vor–Corona-Niveau ausgehen. Die Cyberkriminalität steigt, die Aufgriffe von Schleppern und illegalen Einwanderern ebenso. Das schlägt sich in der Anzeigenstatistik nieder. Aber auch bei Einbrüchen und Diebstählen sind wir wieder am Niveau von vor Corona angekommen. Es war den Kriminalisten klar, dass die Zahlen wieder steigen werden.

Die sogenannten Klimakleber haben in den letzten Wochen täglich Aktionen gesetzt. Wie geht die Polizei damit um?

Karner: Kleben und kleben lassen, wo es möglich ist, das ist das Motto der Polizei. Das Ziel dahinter: möglichst wenig Aufmerksamkeit für diesen manchmal auch gefährlichen und damit auch schlechten Protest. Für die Umwelt kann man auch anders protestieren.

Sie waren 12,5 Jahre lang Landesgeschäftsführer der ÖVP in Niederösterreich. Ihre Partei hat bei der Landtagswahl im Jänner zehn Prozent verloren. Was ist falsch gelaufen?

Karner: Das war ein schmerzlicher Sonntag und dafür gibt es viele Gründe. Es gibt in der Bevölkerung unterschiedliche Sorgen und Ängste. Da müssen wir alle, egal ob Gemeindepolitiker oder Minister, genau zuhören. Wir müssen mit den Leuten am Stammtisch oder wo auch immer das Gespräch suchen und einfach und verständlich erklären, was wir tun. Das ist nicht einfach, aber notwendig.