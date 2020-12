NÖN: Sie wurden am Sonntag positiv auf Corona getestet. Wie geht es Ihnen?

Klaudia Tanner: Mir geht es erstaunlicherweise gut. Nachdem mein Mann und meine Tochter bereits positiv auf Corona getestet worden sind, war klar, dass es mich auch erwischt. Aber ich bin völlig symptomlos und hoffe, dass ich am 10. Dezember wieder raus kann. Ich freue mich schon auf Zuhause in Niederösterreich. Leider verbringe ich die Quarantäne nicht dort, sondern in unserer Wohnung in Wien.

Am Wochenende starten mit den Lehrerinnen und Lehrern schon die Massentests. Das Bundesheer übernimmt die Planung. Sie stehen also vor einem großen Projekt. Funktioniert die Vorbereitung, obwohl Sie in Quarantäne sind?

Tanner: Ja, keine Frage, für uns als Bundesheer ist das eine Mammut-Aufgabe. Aber die Vorbereitung funktioniert trotz der Quarantäne sehr gut. Der direkte Kontakt läuft über den Generalstab, das Streitkräftekommando und die Militärkommandos der Bundesländer. Wir stimmen uns in Videokonferenzen, telefonisch oder schriftlich ab.

Die Rolle des Bundesheeres bei den Massentestungen ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Welche Aufgaben übernehmen die Soldaten in Niederösterreich?

Tanner: In ganz Österreich kümmern wir uns um die Logistik. Wir besorgen die Testkits und Schutzausrüstung. In Niederösterreich sind wir auch bei den Lehrer-Testungen am kommenden Wochenende federführend. Gemeinsam mit den Behörden haben wir 29 Standorte dafür festgelegt. Für die Lehrer-Tests sind 70.000 Tests beschafft worden. Für die Massentests am 12. und 13. Dezember sind es 1,26 Millionen Tests. Wenn wir vor Ort bei den Massentestungen gebraucht werden, werden wir auch dort helfen. Das Bundesheer hat ausgebildete Sanitäter, die können auch Abstriche abnehmen. Wichtig ist, dass das geschultes Personal tut. Die Organisation liegt aber bei den Gesundheitsbehörden. Das Bundesheer steht hier nur im Assistenzeinsatz. In Niederösterreich wird es aber ausreichend Personal geben, davon bin ich überzeugt. Mit den Einsatzorganisationen gibt es dort genügend Freiwillige und die Abstimmung funktioniert gut. In Wien ist das schwieriger.

1,26 Millionen Tests für den 12. und 13. Dezember. Mit dieser Menge könnten drei Viertel der NÖ-Bevölkerung getestet werden. Glauben Sie, dass so viele Menschen sich testen lassen werden?

Tanner: Das können wir aktuell nicht einschätzen, wir hoffen es aber, dass es in diese Richtung geht. Ich möchte dazu aufrufen, dass so viele Menschen wie möglich an den Massentests teilnehmen. Das sind ein paar Minuten, die man opfert, um einen dritten Lockdown zu verhindern.

Zu Beginn gab es die Sorge, dass in so kurzer Zeit gar nicht so viele Tests verfügbar sein werden. Sind die Tests schon in Niederösterreich?

Tanner: Ja, die sind gestern an 14 militärische Liegenschaften geliefert worden, hauptsächlich Kasernen. Momentan laufen Gespräche, wie sie von dort zu den einzelnen Test-Standorten kommen. Das wird aber auf jeden Fall zeitgerecht passieren.

Mit wie vielen Soldaten ist das Bundesheer bei den Massentestungen im Einsatz?

Tanner: Wir haben ein Großaufgebot von 5.400 Soldaten und Zivilbediensteten in ganz Österreich. Allein in Wien benötigen wir 2.000 Mann, in Niederösterreich rechnen wir mit einem Einsatz von 700 Soldaten. Nebenbei laufen natürlich die Auslands- und Grenzeinsätze weiter. Alles zusammen sind momentan 8.250 Soldaten im Einsatz.

In Niederösterreich war das Heer in der Coronakrise in unterschiedlichen Funktionen im Einsatz. Wo helfen Soldaten noch, neben den Massentests?

Tanner: 85 Soldaten helfen beim Contact Tracing in Niederösterreich, 16 zusätzlich bei Drive-in-Teststationen, 48 Soldaten helfen den Gesundheitsbehörden in Gmünd, Waidhofen, Horn, Hollabrunn, Mistelbach und Gänserndorf. Das sind Berufssoldaten, aber auch Milizsoldaten und Grundwehrdiener.



Die Tätigkeiten, die sie jetzt übernehmen, entsprechen nicht der Arbeit, die man sich für einen Soldaten vorstellt. Sind die Soldaten bereit, diese Aufgaben zu übernehmen?

Tanner: Es ist eine unglaubliche Leistungsbereitschaft und Willigkeit da, in der Gesundheitskrise mitzuhelfen. Das war von Beginn der Pandemie an so, wo wir die verschiedensten Unterstützungsleistungen zu bewältigen hatten. Man hat gesehen, dass das Bundesheer auch die notwendigen Assistenzleistungen bewältigt. Die letzten Wochen haben gezeigt: Man kann sich auf das Bundesheer verlassen.