Angesprochen auf die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche in der Sozialwirtschaft betonte Mahrer erneut, dass die „österreichische Wirtschaft“ sich das nicht leisten könne.

Zwei konkrete Maßnahmen würden voraussichtlich im Ministerrat beschlossen, kündigte Wirtschaftskammer-Präsident und Wirtschaftsbund-Österreich-Präsident Harald Mahrer sowie Wirtschaftsbund-NÖ-Obmann Wolfgang Ecker heute Vormittag vor Journalisten an.

Zum einen die leichtere Absetzbarkeit des Arbeitszimmers im eigenen Wohnraum. 1.200 Euro sollen künftig – vermutlich ab 1. Jänner 2021 – pro Jahr abgesetzt werden können. „Das ist ein echter Wurf“, betonte Mahrer.

Außerdem werde es eine Zwei-Jahres-Schonfrist für Kontrollen im Zuge von Betriebsübernahmen geben. Die notwendigen Kontrollen wie arbeitsrechtliche müsse es natürlich geben, aber alle anderen sollten erst nach dem Ablauf der Zwei-Jahres-Frist durchgeführt werden. Damit solle sichergestellt werden, dass die übernehmenden Personen sich auf die Betriebsübernahme und das Geschäft konzentrieren können.

Betriebsbesuche als Basis für NÖ-Fahrplan

Der Wirtschaftsbund befindet sich aktuell im Finish des Wahlkampfs rund um die Wirtschaftskammer-Wahlen. Über 150 Betriebsbesuche hätte man in den vergangenen Monaten absolviert, so Ecker – und jetzt habe auf Basis der Betriebsbesuche auch einen „Wirtschaftsbund-NÖ-Fahrplan“ bis 2025 erstellt und Mahrer sowie Bundeskanzler Kurz übergeben.

Auf Nachfrage der NÖN betonte Harald Mahrer, dass er weiterhin gegen eine 35-Stunden-Woche eintrete – eine solche wird ja aktuell im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft gefordert. Zwar werde er sich in seiner Funktion nicht in die Kollektivvertragsverhandlungen einmischen, so Mahrer, aber eine Reduktion der Wochenarbeitszeit „kann sich die österreichische Wirtschaft nicht leisten“. Außerdem habe er nach wie vor keine Ideen gehört, wer denn bei einer Arbeitszeitreduktion bei gleichzeitigem Personalmangel die Arbeit machen werde.