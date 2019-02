Im Oktober starteten die NEOS NÖ die Kampagne „Misch dich ein“. Über die Homepage, Social Media und bei Veranstaltungen in über 30 Gemeinden in Niederösterreich fragten sie dabei Menschen nach ihrer Meinung. „Wir haben die Bürger eingeladen, sich einzumischen. Wir wollen wissen: Was läuft gut? Wo sehen sie Verbesserungspotenzial?“, erläutert NÖ-NEOS-Landesgeschäftsführerin Kristina Janjic.

Was dabei rausgekommen ist? „Es haben sich sechs Themenbereiche ergeben, die den Menschen wichtig sind“, so Janjic.

Transparenz. Die Menschen wollen wissen, wofür Gemeindegelder ausgegeben werden, wollen wissen, wie Entscheidungsprozesse funktionieren. Und: Sie wollen eingebunden werden. „In Wolkersdorf haben wir gesehen, wie es nicht funktioniert“, so Janjic. Dort, so erläutert sie, habe es zum Standort eines Veranstaltungszentrums zwar Bürgerbefragungen gegeben, das Ergebnis aber wäre nicht berücksichtigt worden. Statt dessen gehe es darum, einen partizipativen Prozess zu ermöglichen.

Verkehr. Dieses Thema sei insbesondere im Speckgürtel rund um Wien ein wichtiges Thema gewesen. „Die Bürger würden gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren." Etwa in Perchtoldsdorf oder Stockerau. Doch nicht immer passen die Zeiten von Bahn und Lokalbussen zusammen. Und: Oft würden Parkplätze bei den Bahnhöfen fehlen. Auch Fahrradwege zum Bahnhof sind nicht immer vorhanden.

Wohnen. „Die Niederösterreicher leben sehr gerne hier", betont die Landesgeschäftsführerin. Sie hätten aber auch Angst, dass sie oder ihre Kinder sich in Zukunft den Wohnraum nicht mehr leisten könnten. Auch würden teils nachhaltige Bebauungskonzepte fehlen. Und: Die Menschen wohnen gerne im Grünen, wollen aber auch, dass etwas los ist, Möglichkeiten zum Kaffeetrinken und zum Weggehen haben. „Ortskernbelebung ist ein Thema."

Pflege. „Bürger haben eine große Sorge, ob die ärztliche Versorgung in Zukunft gewährleistet wird", und ob ausreichend mobile Pflege zur Verfügung stehen wird.

Bis April wird an Ideen gearbeitet

Allerdings: „Wir wollen nicht die Probleme groß machen, sondern die Lösungen“, betont NÖ-NEOS-Landessprecherin Indra Collini zu den Ergebnissen. Daher: „Wir haben im Jänner drei Ideenfabriken gegründet.“ In diesen Arbeitsgruppen sind engagierte Bürger genauso vertreten wie NEOS-Mitglieder und Experten. Da gibt es eine zu Wohnen und Mobilität im Speckgürtel. Hier wird versucht, eine Vision für 2030 zu erarbeiten. Eine weitere widmet sich dem Thema Gesundheit und Pflege, in der versucht wird, Antworten zu finden. Und: Die dritte beschäftigt sich mit dem Thema „Gemeinde 2030“. Gemeinden stehen vor großen finanziellen Herausforderungen, sind Schulerhalter, müssen Kindergärten finanzieren und Umlagen etwa für Krankenhäuser zahlen. Demgegenüber haben sie aber wenig Mitspracherecht und damit wenig Spielraum.

„Bis April werden die Ideenfabriken ihre Ideen finalisiert haben“, so Collini. „Es gibt ein großes Interesse der Bürger mitzugestalten.“ Das würden sie - auch wenn diese Kampagne eigentlich schon beendet ist – bei den NEOS aber dennoch weiterhin unter dem Motto „Misch dich ein“. „Jeder kann sich einbringen“, so Collini. „NEOS wächst.“ Und: „Wir wollen in vielen Gemeinden pinke Wurzeln schlagen.“ Die nächsten Gemeinderatswahlen sind 2020, bis dahin wolle man spürbar wachsen.

