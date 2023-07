Peter Kirchweger geht in den Ruhestand

Geboren am 4. Februar 1959 in Wien, ist Peter Kirchweger seit seiner Kindheit auf das Engste mit dem Land Niederösterreich verbunden. Aufgewachsen in Seitenstetten im Mostviertel hat er dort die Volksschule besucht und im Stiftsgymnasium Seitenstetten 1977 die Matura abgelegt. Nach dem Präsenzdienst beim Bundesheer sammelte er bereits während des Publizistik-Studiums an der Universität Wien sehr viel berufliche Erfahrung im Medienbereich, u. a. beim Volksblatt, in der Linzer Redaktion der Salzburger Nachrichten sowie bei der APA. Nach seiner Promotion im Jahr 1985 begann Kirchweger in der Presseabteilung der Volkspartei Niederösterreich. 1990 erfolgte der Eintritt in den niederösterreichischen Landesdienst, wo er zwei Jahre lang für die Landeskorrespondenz arbeitete.

Erwin Pröll (l.) und sein Pressesprecher Peter Kirchweger (r.). Foto: APA, GINDL Barbara

Ab dem 22. Oktober 1992 – und damit mit dem Tag des Amtsantrittes des Landeshauptmannes – war Kirchweger als Pressesprecher von Erwin Pröll tätig und erarbeitete sich als solcher einen exzellenten Ruf in der niederösterreichischen und österreichischen Medienlandschaft. Kirchweger blieb Pressesprecher und engster Vertrauter von Landeshauptmann Pröll bis zu dessen Abgang von der politischen Bühne am 19. April 2017. Seit 1. Mai 2003 und damit mehr als 20 Jahre war Peter Kirchweger auch Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des Landes Niederösterreich.