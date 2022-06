Markus Wieser als Landesvorsitzender des ÖGB NÖ wiedergewählt

Werbung

Er erhielt bei der 22. Landeskonferenz in St. Pölten laut Aussendung 97,6 Prozent der Stimmen. Neben Lehren aus der Corona-Krise waren Schwerpunkte der Veranstaltung unter dem Motto "Ein gutes Leben für alle" die Teuerung, die Stärkung eines solidarisch finanzierten Sozialstaats und die Pflege-Krise. Wieser ist seit 2013 ÖGB-NÖ-Vorsitzender und Präsident der Arbeiterkammer (AK) NÖ.

Wieser forderte die Senkung von Energie- und Spritkosten, Mieten und Lebensmittelpreisen. Die türkis-grüne Bundesregierung müsse "endlich handeln und dafür sorgen, dass die Preise fürs Leben auf ein erträgliches Ausmaß gesenkt werden. Für viele wird die Situation mittlerweile existenzbedrohend", betonte der wiedergewählte ÖGB NÖ-Vorsitzende. Weiters plädierte er u.a. für eine sechste Urlaubswoche nach 25 Arbeitsjahren, egal wie oft Job gewechselt wird.

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian erklärte als Gastredner, die Teuerung betreffe mittlerweile "nicht mehr nur die Ärmsten der Armen, sie ist in der Mitte der Gesellschaft ankommen". Zudem hielt er fest: "Wer glaubt, auch nur anzudenken, dass wir im Herbst einen Kollektivvertragsabschluss unter der Inflationsrate machen werden, dem sagen wir: Never ever!"

Neben Wieser wurde auch sein Team im Präsidium neu gewählt. Stellvertreter sind Didem Strebinger (Frauen), Thomas Schäffer (GPA), Sonja Strauß (GÖD), Matthias Dieser (GÖD), Rudolf Silvan (GBH) und Horst Pammer (vida).