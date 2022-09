Thomas Schaden erneut zum Präsidenten des SWV NÖ gewählt

Werbung

Vorrang für die kleinen Betriebe – weil sie unsere Wirtschaft tragen: unter diesem Leitgedanken stand die 26. Ordentliche Landeskonferenz des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ am 23. September im Niederösterreich-Haus der SPÖ.

„Vielen Dank für euer Vertrauen – dieses ist eine wertvolle Basis für unsere gemeinsame Arbeit für alle Einpersonenunternehmen und kleinen und mittleren Betriebe“, bedankte sich Thomas Schaden für die Wahl. „Wir lassen nicht locker, wenn es um die soziale Absicherung und Fairness bei Steuern und im Wettbewerb geht. Gemeinsam werden wir weiter ein verlässlicher Partner für EPU und KMU sein und eine starke Stimme für sie in der Wirtschaftskammer – denn sie sind es, die unsere Wirtschaft tragen!“

Die StellvertreterInnen von Thomas Schaden wurden ebenfalls gewählt: Monika Retl aus Bad Fischau, Martina Klengl aus Ternitz, Christian Klug aus Eschenau, Johann Hameder aus Herzogenburg und Manfred Rieger aus Rekawinkel.

Der Landesparteivorsitzende der SPÖ, LHStv. Franz Schnabl, und der Präsident des SWV Österreich, NAbg. Dr. Christoph Matznetter, haben die Konferenz mit ihren Grußworten eingeleitet. Franz Schnabl hob hervor, dass es notwendig ist, im Rahmen der Teuerung regulierend in den Energiemarkt einzugreifen. „Jeder ist auf Energie angewiesen. Es braucht eine Regierung, die nicht beobachtet, sondern endlich handelt.“

Christoph Matznetter ging ebenfalls auf die Teuerung ein: „Eine zweite Krise nach der Pandemie ist bedrohlich für die kleinen Betriebe. Wir gehen in einen politischen Herbst, in dem es bei vielen Betrieben um die nackte Existenz geht. Wir haben die besseren Konzepte und Modelle – und einen Plan, der sicher durch die Krise führt, was die Ökonomie betrifft.“