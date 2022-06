Indra Collini führt NEOS wieder als Spitzenkandidatin in Landtagswahl

Werbung

Bei der Mitgliederversammlung in Baden stellten die NEOS die Weichen für die Landtagswahl 2023. Nun ist fix: Die Pinken gehen wie schon 2018 wieder mit ihrer Landessprecherin Indra Collini ins Rennen. Die gebürtige Vorarlbergerin wurde bei der Versammlung mit 88 Prozent der Stimmen erneut zur Spitzenkandidatin gewählt.

Indra Collini ist seit 2012 bei den NEOS aktiv. Seit November 2016 ist sie Landessprecherin der Pinken in Niederösterreich. Foto: NEOS NÖ

Als Ziel gab sie das weitere Wachstum der Partei aus. Konkret wollen die NEOS Klubstatus erlangen. Dazu müssten sie mindestens ein Mandat hinzugewinnen. Aktuell haben sie drei Sitze im Landtag. Außerdem wollen die Pinken - wie bereits vor dem letzten Votum 2018 - die Absolute Mehrheit der ÖVP fallen sehen. „Wir wollen, dass Niederösterreich im Bildungswesen oder bei der Transparenz endlich große Schritte geht. Das ist nur möglich, wenn die ÖVP die absolute Mehrheit verliert", meinte Collini.

Inhaltlich sieht die 51-Jährige die NEOS in Niederösterreich als Garant für saubere Politik. „Es braucht uns, um den Machtmissbrauch und die Blockadepolitik der Sobotka-ÖVP endlich abzustellen. Die alte Politik des Packelns und Postenschacherns gehört endlich in die Schranken gewiesen – und das schaffen wir mit mehr Transparenz, mehr Kontrolle und mehr Geld für Zukunftsprojekte statt für Parteien", meinte sie. Außerdem sei es ihr ein großes Anliegen, jene Menschen wieder an die Wahlurne zu holen, die aufgrund der vielen Korruptionsfälle den Glauben an die Politik verloren haben.

Platz zwei bis vier gingen an Helmut Hofer-Gruber, Christoph Müller und Edith Kollermann

Die Reihung der weiteren Listenplätze wurde ebenfalls in Baden fixiert. NEOS sprechen von einer Mischung aus Stabilität und neuen Gesichtern. Auf den weiteren Listenplätzen folgt der Badener Landtagsabgeordnete Helmut Hofer-Gruber, gefolgt vom Perchtoldsdorfer Gemeinderat Christoph Müller und Landtagsabgeordneter Edith Kollermann aus Breitenfurt.

Danach kommen: Gemeinderätin Caroline Gützer aus Maria Enzersdorf (5.), Gemeinderat Clemens Ableidinger aus Klosterneuburg (6.), Daniel Gieber aus Amstetten (7.), Kathrin Kaindl aus Korneuburg (8.), Joseph Lentner aus Gänserndorf (9.), Gertraud Auinger-Oberzaucher aus Baden (10.), Bernhard Lutzer aus Wiener Neustadt (11.), Gemeinderat Alexander Laimer-Netsch aus Bad Vöslau (12.), Gemeinderat Darius Djawadi aus Klosterneuburg (13.), Clemens Peyer aus Maria Gugging (14.), Roman Fink aus Baden (15.), Gemeinderat Niko Formanek aus St. Pölten (16.), Gemeinderat Richard Wirthmann aus Breitenfurt (17.), Manouchehr Assadi aus Brunn/Gebirge (18.) und Matthias Laurenz Gräff aus Gars/Kamp (19.).

Acht der 19 Personen auf der Liste sind Jungkandidatinnen und Jungkandidaten.

Meinl-Reisinger: „Collini ist Vorkämpferin einer liberalen Politik“

NEOS-Bundesvorsitzende Beate Meinl-Reisinger gratulierte den Kandidatinnen und Kandidaten und zeigte sich über die Wahl Collinis als Spitzenkandidatin erfreut. Sie bezeichnet die 51-Jährige als "Vorkämpferin einer liberalen Politik". „Indra Collini hat in den vergangenen Jahren bewiesen, wie sehr Niederösterreich mit NEOS eine echte kritisch-konstruktive Oppositionskraft braucht. Sie hat sich im Landtag seit dem Einzug für mehr Kontrolle und Transparenz, die beste Bildung sowie eine generationengerechte, anständige Politik eingesetzt.“