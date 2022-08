Land und Wirtschaft setzen auf Mobilitätsbeauftragte

Werbung

Trotz Rekordinflation und Teuerungswelle solle man auch den Klimaschutz nicht vergessen, meint Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, der einen Hebel in der Verkehrspolitik sieht, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Ein Viertel aller Wege wird in Niederösterreich auf der Strecke zwischen Wohnort und Arbeitsplatz oder Ausbildungsplatz zurückgelegt.

Eine Studie befasste sich mit der Frage, was passieren muss, damit Menschen auf öffentlichen, Rad- oder Fußverkehr umsteigen. Es zeigte sich etwa, dass 61 Prozent der Menschen den Pkw bevorzugen, aufgrund der hohen Ausfallssicherheit und er werde auch oft als günstiger empfunden.

"Expertinnen und Experten haben daraus einen Maßnahmen-Katalog abgeleitet", erklärt Schleritzko. Thema sind da etwa der Ausbau der Radwege. Außerdem will man mehr über die Öffis in Niederösterreich informierten und so die Akzeptanz und Nutzung fördern.

Mobilitätsbeauftragte in Betrieben installieren

Um gerade beim Arbeitsweg auf ein umweltverträglicheres Verkehrsmittel umzusteigen, wollen Politik und Wirtschaft auf Mobilitätsbeauftragte in Betrieben setzen. Am Ausbildungsprogramm wird derzeit gearbeitet und soll im Winter starten. Im nächsten Schritt soll ein solches auch für Lehrer kommen.

"Zukunftsfitte Mobilität ist auch die Voraussetzung für regionales Einkaufen und belebte Ortskerne", sagt Ecker.