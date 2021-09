Es gehe darum, dass Infrastruktur, Angebote und Ticketpreise "besser, bequemer und billiger" werden. Mit Blick auf laufende Verhandlungen über ein Klimaticket betonte Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko in einer Aussendung: "Es darf nicht sein, dass wir aufgrund der Finanzierung von billigen Tickets zukünftig keine Mittel mehr für den Ausbau von Angeboten haben."

Die Verhandlungen über ein Klimaticket auch für Niederösterreich sind laut Schleritzko "schon weit", aber man sei "noch nicht am Ziel". Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner betonte: "Was es braucht, sind nicht nur billigere Tickets, sondern auch Investitionen in den öffentlichen Verkehr. Es braucht dringend Entscheidungen für Infrastrukturprojekte, allen voran eine zusätzliche Schienenachse durch Wien." Zu den Forderungen an Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) kündigte die niederösterreichische Volkspartei einen Resolutionsantrag in der Landtagssitzung kommenden Donnerstag an.

NEOS: „Kein Schrebergartendenken beim Klimaticket“

„Es stimmt schon, dass es nicht nur ein günstiges Ticket, sondern auch ein attraktives Angebot braucht. Allerdings hat die ÖVP lange genug Zeit gehabt, diese Dinge in die Hand zu nehmen. Es gibt gute Gründe dafür, eine österreichweite Lösung zu unterstützen und nicht auf Stückwerk zu setzen. Ich befürchte, dass die Leidtragenden dieser Spielchen zwischen Volkspartei und Verkehrsministerium einmal mehr die Pendlerinnen und Pendler sind, weil sie weiterhin auf ein attraktives Angebot zum Umstieg warten müssen“, sagt NEOS-Verkehrssprecherin Edith Kollermann. Bislang sei ein von den NEOS NÖ-weites Mobilitätskonzept immer wieder von der ÖVP im Landtag abgelehnt worden.

Grüne: "Schleritzko wirkt wie ein Sitzenbleiber"

Die ÖVP habe mit ihrer Verkehrspolitik innerhalb der vergangenen 15 Jahren Bahnlinien zugesperrt, eingestellt und Bahngleise rausgerissen - wie man zum Beispiel im Ybbstal sehe, kritisiert Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen. Während andere Bundesländer auch die Busangebote massiv ausbauten, hinke die ÖVP hier hinterher. „Herr Landesrat Schleritzko wirkt wie ein Sitzenbleiber, der meint, der Lehrer ist an der Misere schuld. Ich erwarte mir von Frau Landeshauptfrau, dass sie das unwürdige Treiben beendet. Die Niederösterreicher*innen warten auf das Klimaticket“, sagt Krismer.