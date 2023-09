Pressl: „Digitalisierung kann die Arbeit in der Gemeinde erleichtern“

Digitale Akten, Daten-Sammlung über das Smartphone oder ein vollautomatisches Warenwirtschaftssystem für den Nahversorger: Um die Möglichkeiten, die Digitalisierung für Gemeinden bietet, ging es am Mittwochabend im Haus der Digitalisierung.

Rund 300 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie andere Gemeindevertreter kamen nach Tulln, um sich einen Überblick über das digitale Angebot zu verschaffen. 30 Expertinnen und Experten stellten bei der Veranstaltung des ÖVP-Gemeindebundes ihre Geschäftsmodelle und Angebote vor, die die Arbeit in der Gemeinde erleichtern könnten. Die Themen reichten vom Glasfaser-Ausbau über automatische Einreichungen der Baubehörde bis hin zu einem Störstoffscanner in den Müllsammelbehältern.

Staunten über die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bereits bietet: ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl und VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP), der durch die Veranstaltung „Die Digitale Zukunft der Gemeinden“ führte, ist überzeugt, dass diese Anwendungen, die teilweise noch Zukunftsmusik sind, eine Chance für Gemeinden darstellen. „Die Digitalisierung kann die Arbeit in der Gemeinde erleichtern. Sie kann zum Beispiel in der Amtsverwaltung helfen“, meint er. In Zeiten, in denen es ohnehin schwierig sei, Personal zu finden, können so Ressourcen gespart werden. Das vorhandene Personal könne sich dann auf den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürger konzentrieren. Bei Bauakten könne außerdem etwa eine Künstliche Intelligenz (KI) überprüfen, ob alle Bestimmungen der Bauordnung erfüllt werden. Am Ende würden die Punkte, die Menschen noch persönlich checken müssen, beispielsweise farbig markiert. „Das bedeutet natürlich eine Zeitersparnis“, erklärt Pressl.

Johannes Pressl führte durch die Veranstaltung. Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Bei der Veranstaltung ging es laut Pressl darum, Visionen zu zeigen. „Es hat sich gezeigt, dass die Reise hier gerade erst beginn“, resümiert er. Gleichzeitig wurde für den Bürgermeister aus Ardagger bei der Veranstaltung klar, dass man die Arbeit mit Künstlicher Intelligenz immer auch gut durchdenken müsse. „Die Ethik ist in dem Bereich sehr wichtig. Wir müssen immer hinterfragen, was wirklich vertretbar ist“, sagt der Gemeindebund-Chef.