Mödlinger und Schwechater waren Wahl-Muffel .

Parteien hoffen auf höhere Wahlbeteiligung als vor fünf Jahren. Damals sank sie auf 65,8 Prozent. In Mödling oder Schwechat wurde nicht einmal die 50-Prozent-Marke erreicht. Die meisten Menschen machten hingegen in St. Georgen am Reith (Bezirk Amstetten) und Großhofen (Bezirk Gänserndorf) von ihrem Recht Gebrauch.