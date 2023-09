Mietpreisdeckel bringt 18 Prozent der NÖ-Mietenden keine Erleichterung

Die von der Bundesregierung präsentierte Mietpreisbremse greift in Vorarlberg und Tirol für jeweils 40 Prozent der Mietwohnungen nicht, da freifinanzierte Neubauten von der Deckelung ausgenommen sind. Österreichweit wohnt knapp ein Viertel der Mieterinnen und Mieter in Neubauten. In Niederösterreich fallen 18 Prozent der Mietenden - etwa 39.400 Haushalte - um diesen Gebührendeckel um. Das zeigt eine neue Analyse der gewerkschaftnahen Denkfabrik Momentum Institut.

Seit 2010 stiegen die Mieten im freifinanzierten Neubau in Niederösterreich um 66 Prozent. Foto: Momentum Institut

Neubaumieten stiegen im Osten am rasantesten

Innerhalb von 13 Jahren stiegen Mieten von Neubauwohnungen in Salzburg um 48 Prozent. 2010 belief sich der Quadratmeterpreis auf 6,5 Euro, 2023 betrug der Preis im Schnitt bereits 9,5 Euro. In Vorarlberg müssen Mieterinnen und Mieter 58 Prozent mehr für ihre Wohnung bezahlen als noch 2010. Pro Quadratmeter zahlen Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im freifinanzierten Neubau nun 3,7 Euro mehr. In Tirol stiegen die Preise um 65 Prozent von 6,3 Euro pro Quadratmeter 2021 auf mittlerweile 10,1 Euro im ersten Quartal 2023.

Den rasantesten Anstieg der Neubaumieten sehen wir aber im Osten des Landes. Auf Platz eins liegen Wiener Neubauwohnungen, der Quadratmeterpreis hat sich seit 2010 von damals 4,5 Euro mehr als verdoppelt (+114 Prozent) und liegt im ersten Quartal 2023 bei 9,7 Euro. Neubauten im Niederösterreich belegen mit einem Mietanstieg um 66 Prozent Platz zwei und sind dicht gefolgt von den Wohnungen im Burgenland die um 65 Prozent erhöht wurden.

Ein Viertel der Mieterinnen und Mieter in Österreich profitiert nicht von der geplanten Mietpreisbremse der türkis-grünen Regierung. Foto: Momentum Institut

Teuerster Mietzins im Neubau

Für freifinanzierte Neubauwohnungen ist der Mietzins am teuersten. In Österreich muss man für eine freifinanzierte Neubauwohnung im Durchschnitt 8,9 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Bei Genossenschaften sind es 5,6 Euro und bei den Gemeindebauten 5 Euro. Hinzu kommt, dass der Mietzins im Neubau für die Inflationsanpassung einer Wertsicherungsklausel unterliegt. Das bedeutet, dass die Mieten immer dann erhöht werden, wenn die Inflation über einen gewissen Wert steigt, oft liegt dieser Grenzwert bei 5 Prozent.

Der Mechanismus der Inflationsanpassung von freifinanzierten Neubau-Mieten führt dazu, dass der Mietzins in diesem Segment am schnellsten und stärksten steigt. “Mieterinnen und Mieter im Neubau zahlen die höchsten Mieten, gehen aber trotz Mietpreisdeckel komplett leer aus. Gerade sie brauchen die Mietpreisbremse”, so Alexander Huber, Wohnexperte am Momentum Institut.

