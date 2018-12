NÖN: Seit 1982 waren Sie bei der Kriminalabteilung, 2002 wurden Sie Leiter der Mordermittler in NÖ, jetzt gehen Sie in Pension. Wie blicken Sie auf diese Zeit zurück?

Leopold Etz: Ich war 36 Jahre am Landeskriminalamt, habe in verschiedenen Funktionen in rund 500 vollendeten Morden ermittelt. Meine Tätigkeit war immer getragen von einem Gerechtigkeitssinn: Wer etwas angestellt hat, der soll auch bestraft werden.

Was hat sich ermittlungstechnisch in diesen Jahren verändert?

Etz: Es ist vom Personalbeweis zum Sachbeweis gegangen, der heute alles ist: DNA, Faserspuren, Rufdaten, Geodaten – die ganze Palette. Früher gab es oft stundenlange Einvernahmen, heute gibt’s die Konfrontation mit dem Sachbeweis. Aber der Überhang an Kriminaltechnik hat auch zu einem Rückgang bei den Raubmorden geführt, weil wenn ich ein Verbrechen plane, dann überlege ich ja auch, ob ich erwischt werden kann.

Gab es früher mehr Morde?

Etz: Ja, da hatten wir 20 bis 25 Morde pro Jahr, heuer waren es nur drei. Aber durch die dauernde Berichterstattung entsteht ein Mehrfacheindruck der Geschehnisse, obwohl die in Summe weniger geworden sind. Heute findet der überwiegende Teil der Morde im Familien- oder im engsten Bekanntenkreis statt, da geht es um Trennungen, psychische Krankheiten.

Leopold Etz hat auch die Mörderin Elfriede Blauensteiner überführt, die 1997 in Krems verurteilt wurde. „160 Seiten Niederschrift binnen 14 Tagen, das ist mir in Erinnerung geblieben“, sagt er dazu. | APA/Pfarrhofer

Was macht ein Mordermittler, wenn kein Mord passiert?

Etz: Ein Großteil unserer Arbeit dreht sich um die Klärung bedenklicher Todesfälle. Ein seltsamer Sturz etwa oder ein spektakulärer Selbstmord. Oder Verwandte, die glauben, dass jemand nachgeholfen hat.

Belasten Sie ungeklärte Fälle?

Etz: Außer den Prostituiertenmorden in Mistelbach und einem Mord im Homosexuellen-Milieu haben wir in meinen 17 Jahren als Leiter der Mordgruppe alles geklärt. Aber auch die belasten mich nicht, denn man muss zur Kenntnis nehmen, dass nicht alles aufzuklären ist. Besonders wenn es wie in diesen Fällen keinen Ermittlungsansatz gibt. Man muss aber kritisch hinterfragen, ob man alles gemacht hat. Wenn ja, dann kann man damit leben.

Was war früher besser aus Sicht eines Mordermittlers?

Etz: Die Mitteilsamkeit und die Wahrnehmung in der Bevölkerung. Der vertraute Kontakt zur Bevölkerung fehlt heute oft. Und die Leute wollen meist nicht in etwas hineingezogen und dann vielleicht von einem Anwalt vor Gericht auseinandergenommen werden.

Und heute?

Etz: Heute müssen sich Ermittler an viele Formalismen halten, man muss zum Beispiel Zeugen und Beschuldigte belehren. Das dauert oft länger als die Aussage selbst. Außerdem herrscht extremer Ermittlungsdruck: Sobald irgendwo ein Blaulicht zu sehen ist, erfahren es die Medien. Und wir haben schon Anfragen, wenn wir gerade erst am Weg zum Tatort sind.

Wie belastend ist eine Mordermittlung?

Etz: Ein Feuerwehrmann, der einen Verletzten aus einem Autowrack schneidet, ist wesentlich belasteter als wir. Oder die Leute von der Tatortgruppe, die manchmal Tage am Tatort verbringen, wo es stinkt, wo Blut ist. Wir Ermittler kommen ja in eine Finalsituation, wo eigentlich schon alles vorbei ist. Ein anderer Aspekt ist, dass man sehr fremdbestimmt ist. Ein Mord kann um zwei Uhr früh passieren oder einen Tag vor Weihnachten.

Nach 500 Morden: Wie wird Ihre Pension verlaufen?

Etz: Die wird ruhig sein. Ich werde froh sein, wenn nicht immer das Telefon läutet und ich mir meine Zeit selbst einteilen kann. Für mich ist dieser Lebensabschnitt vorbei. Vielleicht werde ich mir beim Lesen von Mordberichten manchmal denken: Ganz so wird’s wohl nicht gewesen sein ( schmunzelt ).