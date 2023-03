Aus für Mutter-Kind-Pass?

Werbung

Der Mutter-Kind-Pass würde nächstes Jahr seinen 50. Geburtstag feiern, aber im Moment ist fraglich, ob er diesen noch erlebt. Die österreichische Ärztekammer droht damit, den Vertrag zu kündigen. Morgen, Mittwoch, berät die Bundeskurie der Ärztekammer in Wien, wie es weiter geht bzw. ob es zum Ausstieg kommt.

Die österreichische Ärztekammer pocht darauf, dass die Tarife für Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen um 78 Prozent angehoben werden. Das ist ihrer Ansicht nach gerechtfertigt, weil man seit fast drei Jahrzehnten zum gleichen Tarif arbeitet. Mit dem Angebot des Bundes geht sich aber nur eine Erhöhung um 75 Prozent aus.

„Ein einzigartiges Erfolgsprojekt“

Die Ärztekammer Niederösterreich wartet die morgige Sitzung ab. Ist das Ergebnis „zufriedenstellend“, dann werden keine Aktivitäten gesetzt. Harald Schlögel, der Präsident der Ärztekammer Niederösterreich: „Der Mutter-Kind-Pass ist ein einzigartiges Erfolgsprojekt, um das uns die Welt beneidet. Wir investieren mit dem Mutter-Kind-Pass in die Prophylaxe, damit können wir schwere Leiden wie unerkannte Hörschäden oder Hüftfehlbildungen verhindern. Ich bin zuversichtlich, dass alle Verhandlungspartner an einem Strang ziehen und die beste Gesundheitsvorsorge für Schwangere und deren Kinder im Auge haben.“

Angesichts der noch immer ungeklärten Finanzierung rund um den Mutter-Kind-Pass fordert AK-Niederösterreich-Präsident und ÖGB-Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser „endlich nachhaltige Lösungen“. Dazu sind deutliche Erhöhungen der Mittel erforderlich: „Es braucht von der Bundesregierung zudem eine Kinder- und Jugendgesundheits-Milliarde, um die Prävention nachhaltig abzusichern.“

„Schützenhilfe“ von Markus Wieser

Markus Wieser zeigt Verständnis für die Forderung, die kassenärztlichen Honorare für die Untersuchungen im Mutter-Kind-Pass zu erhöhen. „Keinesfalls darf die Situation eintreten, dass Eltern für diese wichtige medizinische Kinderversorgung in Vorleistung treten müssen“, so Wieser und fordert Bundesminister Johannes Rauch auf, hier rasch zu handeln. Ebenso muss der Umstand beseitigt werden, dass Eltern, die die Eltern-Kind-Pass-Untersuchungsbestätigungen zu spät an ihre Krankenkasse absenden, mit Kürzungen des Kindergelds um 1.300 Euro bestraft werden können.

Wissenswertes zum Mutter-Kind-Pass

Nach Feststellen einer Schwangerschaft erhält jede Schwangere mit Wohnsitz in Österreich von Ihrem betreuenden Arzt/Ihrer betreuenden Ärztin einen Mutter-Kind-Pass. Der Pass dient der gesundheitlichen Vorsorge für Schwangere und Kleinkinder bis zum fünften Lebensjahr.

Die im Mutter-Kind-Pass-Programm vorgesehenen Untersuchungen stellen eine Gelegenheit zur Früherkennung und rechtzeitigen Behandlung von Krankheiten sowie zur Kontrolle des Entwicklungsstandes des Kindes dar. Alle Schwangeren und Eltern von Kleinkindern sollten daher die Gelegenheit zur bestmöglichen Vorsorge für Mutter und Kind nützen und diese Untersuchungen durchführen lassen.

Die Untersuchungen erfolgen durch Allgemeinärzte und Allgemeinärztinnen bzw. die jeweiligen Fachärzte und Fachärztinnen. Die Durchführung dieser Untersuchungen in der Schwangerschaft und bis zum 14. Lebensmonat des Kindes ist Voraussetzung für den Erhalt des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe (ausgenommen Schwangerenultraschall, Hüftultraschall und Hebammenberatung).

Quelle: Bundesministerium Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz