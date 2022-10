Gelber Sack ab 2023: mehr Müllsäcke auf Rollen und monatliche Abholung

Werbung

PET-Flaschen, Joghurtbecher, Konservendosen & Co. gehören ab dem nächsten Jahr in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Wie die NÖN bereits berichtete, gilt in ganz Niederösterreich ab 2023 das neue System der Mülltrennung mit dem gelben Sack bzw. der gelben Tonne. Wie das System umgestellt werden soll präsentierten Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der Präsident der NÖ Umweltverbände Anton Kasser und sein Vize Roman Stachelberger. “Diese Erleichterungen sind wichtige Schritte, um die Kreislaufwirtschaft in Niederösterreich zu verbessern und so unsere Umwelt und Heimat zu schützen”, sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Österreichweit ist erst ab 2025 die gemeinsame Sammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen verpflichtend.

Umsetzung dank modernen Sortieranlagen möglich

Alle Verpackungen außer Glas und Papier müssen ab dem nächsten Jahr in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Die blauen Tonnen für Metall- und Aluminiumverpackungen bei Sammelstellen wird es nicht mehr geben. Sie werden durch die gelben Säcke in den Haushalten ersetzt. Außerdem soll eine Gelbe Sack-Rolle statt bisher 10 Säcke dann 13 Säcke enthalten. Die gelben Säcke und die gelben Tonnen sollen dann monatlich abgeholt werden statt wie bisher alle sechs bis acht Wochen. Zu Jahresbeginn starten das Land und die Umweltverbände NÖ die Informationskampagne „Ab ins Gelbe“, erste Informationen gibt es bereits auf der Website insgelbe.at.

Die Vereinheitlichung der Verpackungssammlung wird durch die modernen Sortieranlagen ermöglicht. “Die Technik im Sortierbereich hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Am Sortierband in den Anlagen wird möglichst genau maschinell und manuell sortiert”, erklärt Anton Kasser, Präsident der Niederösterreichischen Umweltverbände. Er betont, dass es wichtig sei, möglichst viele Wertstoffe zu sammeln, um diese dann zu recyclen. Die Europäische Union gibt im Bereich des Leicht- und Metallmülls eine Recycling Quote von 50 Prozent bis zum Jahr 2025 vor. Aktuell werden in Niederösterreich 20 bis 30 Prozent der Leicht- und Metallverpackungen recycelt.

Ausnahmen in den Bezirken Gmünd und Neunkirchen

Weiterhin ein anderes System gibt es nur in den Bezirken Neunkirchen und Gmünd. Im Bezirk Neunkirchen wird weiter mit den grünen Werkstofftonnen Plastik- und Aluminiummüll gesammelt. Der Bezirk erfüllt bereits die neuen Bestimmungen und stellt daher nicht auf die gelben Tonnen bzw. gelben Säcke um. Der Bezirk Gmünd setzt das neue System des gelben Sackes schrittweise um. Ab 2023 sammelt man in Gmünd alle Plastikverpackungen. Ab 2025 kommen die Metalle dazu.