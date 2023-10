Ex-Landesrätin Bohuslav und Mitangeklagte freigesprochen

„Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe“, so verteidigte sich die ehemalige niederösterreichische Landesrätin Petra Bohuslav am Mittwoch vor dem Landesgericht St. Pölten. Sie und zwei weitere Ex-Landesbeamte wurden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) angeklagte, weil sie im Jahr 2010 eine Zahlung von 2,8 Millionen in Förderungen bewilligt haben, obwohl die Förderkriterien nicht erfüllt waren.

Vor Gericht bekannten sich alle drei Angeklagten nicht schuldig. Laut Bohuslav war sie zwar im angeklagten Zeitraum zwischen 2010 und 2011 Landesrätin für Sport, für die inhaltliche Prüfung der Anträge und Unterlagen war allerdings die Sportabteilung des Landes zuständig. Details hätte sie sich nicht angeschaut.

Der Zweitangeklagte und damalige Leiter der Abteilung für Sport wies auch jegliche Schuld von sich. Alles soll ordnungsgemäß passiert sein. Allerdings räumte er ein, dass aufgrund von Zeitdruck nicht genau genug geprüft wurde. Ebenso behauptete der Drittangeklagte, mit der Prüfung oder der Zahlunsgfreigabe nichts zu tun gehabt zu haben.

Freispruch im Zweifel

Die millionenhohe Förderung war für die Errichtung des „Multiversum“ in Schwechat gewesen. Stutzig machte den Richter, dass die Gespräche rund um die Förderung bereits 2006 begannen. Schon damals soll Bohuslav den Betrag von 2,8 Millionen zugesprochen haben, obwohl noch nicht einmal ein Antrag gestellt wurde.

Außerdem lag der WKStA ein Schreiben aus 2008 vor, in dem Bohuslav die Zusage wieder bestätigte. Laut der 58-Jährigen war dies allerdings nur eine „In-Aussicht-Stellung“. Kurios war auch, dass der im März 2012 letztendlich gestellte Antrag fünf Wochen brauchte um von Schwechat nach St. Pölten zur Landesregierung zu gelangen.

Weil keine Zeugen geladen waren, zog sich der Schöffensenat nach den Aussagen der Angeklagten und den Verlesungen zur Beratung zurück. Letztendlich entschied man sich für einen Freispruch für alle Angeklagten, allerdings nur im Zweifel. Der Richter betonte, dass bei der Bearbeitung des Antrags offensichtlich viele Parameter zusammengetroffen waren. Nicht rechtskräftig.

Rund um die Gewährung von Bundessportförderungen in der Causa Multiversum hatte ein mehrmonatiger Prozess am Wiener Straflandesgericht im März 2022 mit neun Freisprüchen und einem Schuldspruch geendet. Unter den Angeklagten waren der frühere Tischtennisweltmeister Werner Schlager und der ehemalige Schwechater Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete Hannes Fazekas (SPÖ). Der frühere Multiversum-Geschäftsführer wurde nicht rechtskräftig wegen rechtswidrig vergebener Darlehen, Untreue und Urkundenfälschung zu 18 Monaten bedingter Haft verurteilt.