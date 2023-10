Grüne und Gewerkschaft sehen NÖ Musikschulen "in Gefahr"

Etwa 2.300 Pädagoginnen und Pädagogen sind in Niederösterreich mit der musikalischen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen betraut. Um ihr Arbeitsverhältnis nach 47 Jahren neu zu regeln, wurde kürzlich der Entwurf für ein neues Dienstrechtgesetz präsentiert. Der darauffolgende Aufschrei und die Kritik waren groß. Nun wenden sich Martina Glatz, Klavierlehrerin an zwei niederösterreichischen Musikschulen, und Mitglieder der Gewerkschaft Younion, sowie der NÖ-Landtagsabgeordnete Georg Ecker (Grüne NÖ) erneut an die Presse, um auf drohenden Probleme im NÖ-Musikschulsystem hinzuweisen. Der NÖ-Gemeindebund wolle indes beim Aufklären und Einordnen helfen. Musikschulehrerinnen und -lehrer werden von Gemeinden entlohnt.

Unstimmigkeiten bei Pausenregelung, Fahrtkostenzuschuss und Bezahlung

„Die Betroffenen, ebenso wie der Musikschulausschuss selbst, wurden beim Entwurf des neuen Dienstrechts erst im Rahmen der Bürgerbegutachtung vor vollendete Tatsachen gestellt“, so Glatz. Die Pianistin blickt besonders kritisch auf die verpflichtenden zehnminütigen Pausen, die künftig nach jeder Einheit abgehalten werden sollen und in ihren Augen zu „signifikanten Verlängerungen der Dienstzeit“ führen werden.

Auch die Abschaffung des Fahrtkostenzuschusses empfindet die Pädagogin als nicht tragbar, da Musikschullehrende aufgrund der breit verstreuten Standorte der Bildungseinrichtungen, insbesondere in ländlichen Regionen, auf das Auto angewiesen seien. Laut Glatz würden die gesetzten Maßnahmen dazu beitragen, den Beruf der Musikschullehrerin beziehungsweise des Musikschullehrers in Niederösterreich „zunehmen unattraktiv“ zu gestalten. Georg Ecker ergänzt, dass die Bezahlung in Niederösterreich im Vergleich mit anderen Bundesländern am Niedrigsten sei.

Der niederösterreichische Gemeindebund teilt diesen Blick auf die Zukunft der NÖ-Musikschulen sowie auf den Ablauf der Erarbeitung des Dienstrechts nicht: „Der zur Begutachtung vorliegende Entwurf ist ein Verhandlungsergebnis, das auch die Gewerkschaft Younion unterstützt.“ An den Unterrichtszeiten werde sich nichts ändern, sondern die ursprüngliche 60-Minuten-Stunde in 50 Minuten reine Unterrichtszeit und 10 Minuten Pause aufgeteilt. Auch die Fahrtkosten zwischen den Standorten, die zu einer Musikschulgemeinschaft gehören, werden zukünftig weiterhin entlohnt. Die Fahrtkosten, die auf dem Weg vom Wohnort zur Schule entstehen, bleiben jedoch unbezahlt. „Die Lebensverdienstsumme bleibt gleich“, so der Gemeindebund.

Abwanderungstrend zeichnet sich bisher nicht ab

Aus einer Anfang Oktober durchgeführten Umfrage unter 1.500 NÖ-Musikschullehrkräften vom „Infonetzwerk NÖ Musikschullehrer/innen“ ging hervor, dass zwei Drittel der Befragten erwägen, unter dem neuen Dienstrecht nicht mehr in Niederösterreich tätig sein zu wollen. Landtagsabgeordneter Ecker zeigt sich von den Ergebnissen beunruhigt. Er sieht in der Reform eine „Gefahr für das gesamte Kulturland“ und erklärt, dass sich ein drohender Engpass bei den Musikpädagoginnen und Pädagogen negativ auf die Unterrichtsmöglichkeiten auswirken kann: „Kinder, die heute den Instrumentenunterricht nicht mehr erhalten, werden morgen in den Musikgruppen und bei den Instrumentalkünstlern fehlen.“ Um das künftig zu verhindern, wünsche man sich neue Verhandlungen „auf Augenhöhe“.

Aus Gesprächen mit Musikschulbetreibern zeichne sich laut dem NÖ-Gemeindebund bisher keine Kündigungswelle oder ein Abwanderungstrend der niederösterreichischen Pädagoginnen und Pädagogen in andere Bundesländer ab. Die zitierte Umfrage sei durchgeführt worden, bevor das Dienstrecht ausverhandelt war. Für die kommunale Interessensvertretung steht fest: „Das neue Dienstrecht verbessert sich zum bestehenden.“