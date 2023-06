Abschied von Karl Moser, „Landesparlamentarier mit Herz und Seele“

In 30 Jahren als Parlamentarier kommen viele Redebeiträge zusammen: Alle Reden, die er in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter hat, kann Karl Moser (2. von rechts) nun in einem Buch nachlesen. Das überreichten ihm Landtagspräsident Karl Wilding (2. von links), Zweiter Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl und Dritte Landtagspräsidentin Eva Prischl zum Abschied.

Foto: Landtagsdirektion