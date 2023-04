Ab Oktober werden Wahlhebammen „fallweise beschäftigt“

Viel Aufregung herrschte Anfang Februar, als bekannt wurde, dass mit Ende März alle Verträge mit Wahlhebammen primär aus Haftungsgründen und nach Rechnungshof-Empfehlung aufgekündigt werden sollen. Eine "freiberufliche Hebamme" habe dann "zu keinem Zeitpunkt einen Einfluss auf die medizinische Behandlung" im Krankenhaus, hieß es damals in einem Schreiben der Landesgesundheitsagentur (LGA). Nach Öffentlichwerden des Briefes versuchte die LGA zu beruhigen und betonte, dass Wahlhebammen nicht gekündigt werden soll und eine Vertragsanpassung vorgenommen werden. Die jetzt gefundene Lösung wurde damals bereits angekündigt. Nun wurde sie offiziell von der LGA und dem Hebammengremium präsentiert.

„In unseren Gesprächen zu unserer weiteren gemeinsamen Arbeit ist ganz klar die Sicherheit für die werdenden Mütter und deren Babys im Mittelpunkt gestanden. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, eine vertragliche Lösung zu finden, die einerseits die höchste Qualität für die Mütter und andererseits auch Sicherheit für die freiberuflichen Hebammen bietet“, betonen Beatrix Cmolik, Vorsitzende des NÖ Hebammengremiums, der Personalvorstand der NÖ LGA, Konrad Kogler, und der Direktor für Medizin und Pflege, Markus Klamminger.

Mit Oktober 2023 werden die bestehenden Verträge in eine Vereinbarung zur fallweisen Beschäftigung überführt. Vertragspartner sind dabei die LGA und die freiberufliche Hebamme. Damit sind die freiberuflichen Hebammen in anlassbezogenen Einsätzen bei der LGA beschäftigt und genießen den gleichen Versicherungsschutz wie angestellte Hebammen. Zur Aufnahme müssen die freiberuflichen Hebammen bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, was wiederum höchstmögliche Sicherheit und Qualität für die werdenden Mütter garantiert. „Die freiberuflichen Hebammen sind damit für die Dauer ihrer Tätigkeit im Klinikum angestellt und erhalten für diese Zeit eine Entlohnung durch die LGA“, erläutern Kogler und Klamminger.

Auch Cmolik zeigt sich damit einverstanden: „Mit dieser Regelung können die freiberuflichen Hebammen ihre Aufgaben in vollem Umfang, wie gesetzlich geregelt, ausüben und Entscheidungen in der Betreuung der werdenden Mutter treffen. Alle Betreuten wiederum können sich darauf verlassen, dass ihre bestehende Vereinbarung mit ihrer freiberuflichen Hebamme und damit die persönliche Betreuung während der Geburt gewährleistet bleibt.“

Wichtig ist die Neuregelung für werdende Mütter, die Wahlhebammen beauftragen, sowie das medizinische Personal selbst. Von mehr als 13.000 Geburten, die im Jahr 2022 in Niederösterreichs Kliniken erfolgt sind, wurden 256 von insgesamt 24 freiberuflichen Hebammen betreut.

Hebammen sollen maximal 25 Stunden im Einsatz sein

In Bezug auf die mögliche Höchstarbeitszeit, bei der Probleme georet worden waren, wurde eine Einigung darüber erzielt, dass ein Einsatz der freiberuflichen Hebammen von bis zu 25 Stunden pro Geburt möglich sein soll. Damit wird einem Wunsch der freiberuflichen Hebammen gefolgt und gleichzeitig den gesetzlich zulässigen Einsatzzeiten Rechnung getragen.

Infoveranstaltung ist geplant

Bei einer Infoveranstaltung des Hebammengremiums sollen die freiberuflichen Hebammen umfassend persönlich über die Neuerungen informiert werden.