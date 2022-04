Inserate in ÖVP-Zeitung: Zeichen stehen auf Sonderprüfung

Werbung

Nachdem eine anonyme Anzeige gegen die Landes-ÖVP beim Unabhängigen Parteientransparenz Senat (UPTS) für Schlagzeilen gesorgt hatte, kündigten die NEOS an, einen U-Ausschuss einsetzen zu wollen. Das wäre der erste in NÖ.

Hintergrund ist der Vorwurf einer Umgehungskonstruktion, um öffentliche Gelder in die ÖVP-Kasse zu spülen. Passiert sein solle das über Inserate in der „Niederösterreich Zeitung“, die im Innova Verlag erscheint. Dieser dementiert das genau wie die ÖVP. Der UPTS wird in der Angelegenheit nicht tätig.

Die Zeichen stehen nun – zumindest im ersten Schritt – auf Sonderprüfung des Landesrechnungshofs, wie es sie zuletzt zur Unterbringung minderjähriger Geflüchteter rund um die Causa Drasenhofen gab. „Das hätte den Vorteil, dass auch Unternehmen mit Landesbeteiligung geprüft werden können“, sagen die NEOS. Ein U-Ausschuss könnte im Anschluss noch folgen.

Wie für das Beantragen eines U-Ausschusses ist für die Sonderprüfung des Rechnungshofes die Zustimmung eines Drittels der Abgeordneten nötig. Es braucht also 19 Unterschriften. Die NEOS, die drei Mandate haben, verhandeln mit der SPÖ (13 Sitze) und der FPÖ (8). Beide Parteien signalisieren Bereitschaft.

Zustimmen wollen auch die Grünen, die zudem die Stärkung der Minderheitenrechte und strengere Regeln zur Parteienfinanzierung in NÖ fordern.