Nach knapp zweimonatiger Baby-Pause kehrte Umwelt- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger in der Vorwoche wieder in die Politik zurück. „Es warten viele große Aufgaben, die nicht aufgeschoben werden können“, erklärt die 39-Jährige ihr rasches Comeback im NÖN-Interview. Möglich ist das, weil Lebensgefährte Thomas Kassl zwei Jahre in Karenz geht.

Tatsächlich warten auf Köstinger im Herbst in Niederösterreich viele Herausforderungen – die Bewältigung der Dürre, die Rückkehr des Wolfes sowie die Diskussion um die künftige EU-Förderkulisse beim Treffen der EU-Landwirtschaftsminister in Schloss Hof von 23. bis 25. September. Das Treffen war ursprünglich in Alpbach angesetzt gewesen, Köstinger entschied sich aber für Niederösterreich: „Das ist ein Signal an die landwirtschaftlichen Betriebe in unserem Vorbild-Bundesland, das wir den EU-Landwirtschaftsministern auch zeigen wollen.“

„Die Landwirtschaft sollte das wichtigste Glied in der Wertschöpfungskette sein.“ Elisabeth Köstinger, Landwirtschaftsministerin

Inhaltlich werden in Schloss Hof unter Köstingers Vorsitz wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, geht es doch um die Zukunft der gemeinsamen EU-Agrarpolitik. Köstinger hofft auf eine Richtungsentscheidung zugunsten bäuerlicher Familienbetriebe: „Sie garantieren nicht nur unsere schöne Landschaft, sondern auch unsere hohe Lebensmittelqualität.“

Als einzigen Hebel, die Bauern zu stärken, sieht Köstinger die EU-Förderungen aber nicht. Entscheidender sei, dass sie einen fairen Preis für ihre Produkte erzielen. „Derzeit ist die Landwirtschaft leider das letzte Glied in der Wertschöpfungskette, obwohl sie das erste und wichtigste sein sollte“, sieht sie Lebensmittelindustrie, Handel, aber auch Konsumenten gefordert, die Schieflage zu beseitigen.

Hilfe zur Selbsthilfe ist neben Soforthilfe im Katastrophenfall das Prinzip, das Köstinger angesichts des Klimawandels als das erfolgversprechendste für die Landwirtschaft sieht. Deshalb wird ab Anfang 2019 die Steuer bei allen landwirtschaftlichen Elementarrisikoversicherungen vereinheitlicht. Der bisher nur für die Hagelversicherung geltende Satz von 0,02 Prozent gilt künftig auch für Versicherungen gegen Frostschäden oder Dürre.

Klimawandel an der Wurzel packen

Köstinger will den Klimawandel aber an der Wurzel packen. Deshalb initiierte sie die Klima- und Energiestrategie, die Schritt für Schritt den Ausstieg Österreichs aus dem „fossilen Zeitalter“ bringen soll. „Klimaschutz ist mir ein echtes Anliegen. Jeder Einzelne kann etwas dafür tun.“

Für ein anderes Reizthema ist Köstinger nicht direkt zuständig – den Wolf. Mit der Einrichtung eines Kompetenzzentrums im Bezirk Liezen (Steiermark) will sie aber ab Frühjahr 2019 eine Drehscheibe für die für Naturschutz zuständigen Bundesländer schaffen. Hier wird ein Monitoring-System aufgebaut, die Auszahlung der Entschädigungszahlungen koordiniert und ein Wolfsmanagement etabliert.